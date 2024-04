MINA Pop-Up, primul banking inteligent aduce arta digitală și noile tehnologii la Iulius Mall Timișoara

MINA, Museum of Immersive New Art, unul dintre cele mai inovatoare spații culturale din România, lansează pe 19 aprilie, un nou concept revoluționar, MINA Pop-Up, un proiect itinerant, prezentat de George.

Este primul banking inteligent, ce aduce arta digitală și noile tehnologii în trei mari orașe din România: Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

Proiectul este organizat în parteneriat cu Iulius Mall Cluj, Iulius Town Timişoara şi Palas Campus Iaşi, centrele de shopping, office şi entertainment dezvoltate de compania IULIUS în cele trei oraşe.

Spectatorii din țară vor putea astfel să participe la show-urile Gustav Klimt – The Immersive Show, Lumea Subacvatică – O călătorie imersivă a apei si Inner Constellations, spectacolul dedicat lucrărilor ilustratorului român Alex Nimurad.

MINA Pop-Up este un proiect MINA realizat în asociere cu atelierul de producție Kunst și se va desfășura într-un cort, care va avea aceeași suprafață pe care o are și spațiul imersiv din cadrul muzeului din București. Cortul de 450 mp va porni pe 19 aprilie într-o călătorie de 9 luni, poposind în fiecare oraș de pe traseu aproximativ 2-3 luni, cu prima destinație la Cluj.

Cele trei spectacole imersive vor fi disponibile publicului din țară în intervalele 19 aprilie – 2 iunie la Cluj, 10 iunie – 10 septembrie la Iași și 18 septembrie – 1 ianuarie la Timișoara.

„Începem aventura MINA Pop-Up pentru a oferi acces la arta imersivă, dar și la experiența unui spațiu cultural inovator și interactiv pentru publicul aflat departe de București. Cele trei expoziții de artă new media au prezentat interes pentru 180.000 de vizitatori în mai puțin de 6 luni de la deschiderea muzeului, astfel că inițiativa de a depăși granițele capitalei a venit natural”, spun fondatorii MINA.

Cu peste 50 de evenimente private și 300 de grupuri școlare care au pătruns în lumea artei imersive de la MINA, muzeul a devenit un fenomen în comunitatea artistică. La locația din București sunt disponibile anul acesta spectacolele Van Gogh, The Immersive Show, Cosmos – Descoperă tainele universului, Vrăjitorul din OZ Imersiv și [IN BETWEEN], o piesă de dans imersivă, regizată de Bobi Pricop.

Show-urile care vor fi prezente în turneu, Gustav Klimt. The Immersive Show, Lumea Subacvatică. O călătorie imersivă a apei și Inner Constellations – Alex Nimurad & One Night Gallery, durează 45 de minute și au constituit lineup-ul MINA în 2023, anul lansării muzeului în București.

Prima este o producție multimedia, prezentată de George. Inovație BCR, care cuprinde 60 dintre lucrările pictorului simbolist, un arc în timp prin „Epoca de Aur”, inspirată de stilul Art Nouveau și simbolurile bizantine. În cadrul show-ului se vor regăsi opere expuse în muzeele din toată lumea, precum „Doamna cu evantai”, „Sărutul” și „Doamna în Aur”, fiecare piesă fiind meticulos pusă în scenă 360 de grade, într-un spațiu de 7 metri înălțime. Spectacolul audio-vizual este realizat de studioul Aural Eye și producătorul muzical, Alexei Țurcan.

Cel de-al doilea spectacol, Lumea Subacvatică, prezentat de Kaufland Romania, este o incursiune educațională în biodiversitatea apei. De la Delta Dunării și Marea Neagră, până în adâncurile Oceanului, proiecția 360 de grade realizată de studioul Collider Visuals & Pixels Reality, adaptata de Les Ateliers Nomad, cu muzica produsa de Costas Ivanov, va evidenția frumusețea și importanța protejării ecosistemelor acvatice.

Spectacolul care înglobează ilustrațiile lui Alex Nimurad este o expoziție cu 21 de lucrări de artă, animate de studioul Noetic pe coloana sonoră realizată de Ștefan Andrei Stefanovici. Lucrările lui Nimurad sunt o dovadă a pasiunii sale pentru mitologie, artă clasică și design contemporan. Stilul său îmbină aceste influențe diverse cu elemente minimaliste, rezultatul fiind un limbaj vizual cu adevărat unic și dinamic.

Arta imersivă oferă publicului ocazia de a trece de la rolul de spectator la cel de protagonist în interiorul lucrării de artă. Este o modalitate prin care publicul este implicat activ în ceea ce vede. Totul este proiectat la dimensiuni foarte mari, de aceea fiecare detaliu, culoare, tușă sunt mult mai ușor de observat. Proporțiile se schimbă iar acest detaliu oferă un sentiment autentic, acela de a pătrunde într-o nouă lume.

