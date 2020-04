Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, foarte mulțumit de ce a văzut la punctul de trecere a frontierei Nădlac 1

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune că, dacă există probleme cu intrarea autoturismelor în ţară pe la punctul de trecere a frontierei Nădlac 1, atunci vor fi găsite soluţii pentru “bifurcarea” traficului. El a precizat că prioritar este traficul de marfă şi autorităţile au dorit să limiteze cât mai mult timpul de aşteptare la intrarea în ţară.

Marcel Vela a făcut o vizită la Nădlac, duminică, şi a spus că au fost create unele facilităţi pentru şoferii de TIR-uri care aduc marfă în ţara noastră.

“A fost şi este prioritar tranzitul de marfă, mai ales că există acest culoar de intrare din Ungaria spre România şi ieşirea spre Bulgaria şi în această idee am dorit să limităm cât mai mult timpul de aşteptare la intrarea în ţară. În acelaşi timp am creat şi unele facilităţi pentru şoferii de pe trailere şi TIR-urile care aduc marfă în România şi în această ipoteză şi idee de a ajuta traficul de marfă, am împărţit tot ceea ce intră în România în zona de autoturisme pe Nădlac 1 şi în zona de camioane pe Nădlac 2”, a spus ministrul.

El a precizat că, dacă există probleme la Nădlac 1, atunci vor fi găsite soluţii pentru bifurcarea traficului şi în zona respectivă.

“Evident că dacă există probleme pe zona de autoturisme, pe Nădlac 1, o să găsim soluţii să bifurcăm traficul şi acolo astfel încât să degajăm intrarea în ţară de pe Nădlac 1, discutând cu specialiştii, cu colegii de la Poliţia de Frontieră, cu colegii de la Ministerul Transporturilor, cu autorităţile locale, astfel încât facilităm şi intrarea în ţară pentru că evident suntem preocupaţi ca să fie o fluenţă cât mai bună pe tot tranzitul de la frontiera de vest”, a explicat Marcel Vela.

Întrebat dacă este mulţumit de ceea ce a văzut la Nădlac, ministrul a spus: “Foarte mulţumit. Nu mă aşteptam să fiu chiar atât de mulţumit, să fiu sincer”.

El a completat că prin măsurile luate la Nădlac au dispărut cozile interminabile de la intrarea în ţară.

“O veste bună pentru români este că prin măsurile luate de noi sunt astăzi la Nădlac şi acele coloane interminabile unde se stătea ore în şir la coadă ca să intre marfa în România, existând pericol să fie anulate unele curse, iată ea se derulează într-o conjunctură normală această procedură de tranzit, este bine organizată, colegii de la DSP, de la Poliţia de Frontieră, de la Vamă, toţi care lucrează aici sunt prezenţi la datorie, traficul nu mai este aglomerat, este fluidizat, ceea ce înseamnă că în magazinele din România marfa, alimentele ajung la timp şi cetăţenii trebuie să fie la curent cu acest lucru”, a explicat ministrul de Interne.

El a mai spus că în această perioadă infracţiunile au scăzut la nivel naţional.

“La nivel naţional infracţiunile au scăzut şi din cauza sau datorită faptului că circulaţia este restrânsă pe străzi sau oamenii sunt acasă, la nivel naţional infracţionalitatea a scăzut. Pe zone punctuale, unde într-adevăr există un impact cu cei care vin de afară şi nu trebuie să ne ferim de acest adevăr, sunt compatrioţi de-ai noştri care vin de afară evidenţiaţi într-o bază de date mai specială, oameni care s-au ocupat cu infracţiuni pe afară. Ei nu ţin cont de pandemie sau de condiţiile impuse de ordonanţele militare şi probabil îşi păstrează prostul obicei pe care l-au avut şi în România înainte de a pleca şi în unele state unde au ajuns. Vreau să îi atenţionez pe toţi că vom aplica legea, că am luat măsuri, inclusiv Guvernul României a modificat acte normative prin care infracţiuni comise în această perioadă de stare de urgenţă sunt pedepsite faptele cu mai multă rapiditate şi cu sporuri de pedeapsă pentru că toate faptele lor într-o asemenea stare sunt considerante ca şi zonă agravantă”, a explicat ministrul.

Marcel Vela a făcut din nou un apel către români să nu vină în ţară de sărbătorile pascale.

Sursa: news.ro

