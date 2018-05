Ministrul Apărării, Mihai Fifor, nu îl lasă pe primarul Nicolae Robu să sape un pasaj pe sub Spitalul Militar din Timişoara

Spitalul Militar din Timişoara rămâne intact, fără săpături ale primăriei şi fără pasaje de trecere. Ministrul Apărării, Mihai Fifor, îşi apără obiectivul şi spune clar: 1. niciun mega-tunel pe sub Spitalul Militar Timişoara; 2. Spitalul Militar nu va ajunge niciodată la CJT, dar administraţia judeţeană poate susţine spitalul prin lucrări edilitare etc.

Recent, primarul Nicolae Robu a descoperit un proiect vechi de vreo 10 ani, din timpul administraţiei Ciuhandu, care vorbea despre posibilitatea ca din Piaţa 700 să se construiască un pasaj subteran pentru pietoni, care să iasă în curtea spitalului. Numai că ambii edili nu au luat în calcul că este vorba despre un obiectiv militar de care nu te poţi atinge tu, ca civil. La fel de neinspiraţi şi derutanţi au fost şi cei care anunţau, în 2012, că Spitalul Militar este proprietatea primăriei şi că acolo s-ar putea muta/comasa secţii ale Spitalului Municipal, care este înghesuit, în timp ce Militarul zace în beznă, ceea ce arată că 70% din el ar fi neutilizat.

Ministrul Fifor are cu totul alte gânduri cu Spitalul Militar din Timişoara: La nivel naţional este nevoie de 6.400 de posturi în Apărare, “din care 400 de medici. Am solicitat Spitalului Militar din Timişoara (SMT) să-şi facă o analiză extrem de riguroasă şi să ne comunice despre tot ceea ce au nevoie, astfel încât spitalul să poată fi 24 din 24 de ore funcţional, cu linie de gardă nonstop, cu posibilitate de funcţionare în blocul operator nonstop. Un spital militar regional aşa cum trebuie să fie Spitalul Militar din Timişoara. Acesta este parcursul SMT, nu doar că investim în infrastructură, în reabilitarea clădirii, dar angajăm şi dăm drumul la treabă în cele mai bune condiţii. Anul acesta deja putem angaja. Acum se face expertizarea infrastructurii şi se face proiectare pentru reabilitare/ consolidare şi modernizarea clădirii. Are nevoie de intervenţii foarte serioase, nu doar de vopsitul faţadei. Ne aliniem şi noi eforturilor Municipalităţii de pregătire pentru Capitală Culturală Europeană, dar spitalul are nevoie de mult mai mult decât atât. Schimbăm anul acesta învelitoarea, intervenim să nu mai fie infiltraţii de apă, aşteptăm necesar de echipament medical. Aşteptăm de la spitalul din Timişoara să ne spună de ce are nevoie, de acel ceva pe care nu-l are niciun alt spital din ţară, astfel încât oricine din ţară să spună că merge la SMT ‘pentru că …’. Dar niciodată nu va vedea CJT, Spitalul Militar”, a spus ministrul Fifor, la Timişoara.

Legat de pasaj subteran pietonal, Mihai Fifor a spus că are deja o experienţă cu primarul din Arad, Gheorghe Falcă, şi s-a săturat de bărcuţe pe Mureşel, de canale şi mega-proiecte care niciodată nu vor putea fi finalizate.

“Cu tot respectul pentru primarul Nicolae Robu cu care nu am avut plăcerea să ne cunoaştem direct, ii doresc succes în activitate, Spitalul Militar are parcursul său şi colaborează cu oricine vrea colaborare, dar nu pentru mega-tunele”, a afirmat ministrul ApN.

