Ministrul Culturii, în vizită de lucru la Timişoara. Oaspetele a discutat la CJT despre trei importante proiecte

Sâmbătă, la Consiliul Judeţean Timiş s-a aflat în vizită ministrul Culturii, Daniel Breaz, alături de timişoreanul Ion Ardeal Ieremia, secretar de stat în cardrul aceluiaşi minister. Întâlnirea a oferit ocazia dezbaterii unor importante proiecte pentru judeţ.

„Am lucrat, astăzi, alături de ministrul Culturii și Identității Naționale, la urgentarea a trei proiecte majore pentru județul nostru. Ministrul Daniel Breaz a venit la Consiliul Județean, însoțit de secretarul de stat Ion-Ardeal Ieremia, pentru o întâlnire de lucru pe tema reabilitării Castelului Huniade, a Palatului Baroc și a clădirii Bibliotecii Județene din Piața Libertății”, a anunţat Călin Dobra.

Iar concluziile sunt că proiectele merg bine, din punctul de vedere al al celor trei interlocutori.

„În cazul Castelului Huniade, licitația pentru studiul de fezabilitate va fi disponibilă cât de curând pe platforma publică de licitații, SICAP. Documentele au fost deja încărcate, așteptând doar validarea. După cum am anunțat zilele trecute, am stabilit cu domnul ministru ca acesta să fie finanțat prin Institutul Național de Patrimoniu. Am reușit astfel să degrevăm bugetul județului de o cheltuială. La Palatul Baroc, Muzeul de Artă, am căutat soluții de urgentare a recepției lucrărilor. Pasul următor va fi identificarea celei mai bune surse de finanțare, astfel încât să-l putem reabilita în totalitate. Vești bune sunt și pentru Biblioteca Județeană. Ministrul Daniel Breaz ne-a anunțat că se lucrează la documentație, obiectivul urmând să intre pe bugetul național de anul viitor. Valoarea investiției se ridică la 12 milioane lei, iar lucrările nu ar trebui să dureze mai mult de 24 de luni.”, a mai anunţat Dobra.

