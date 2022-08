Ministrul Grindeanu, în vizită pe șantierul drumului care va lega A1 de DN69. Lucrările trebuie finalizate în martie, dar sunt doar la 15%

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a fost vineri, 26 august, în vizită pe șantierului drumului de legătură A1 – DN69. Aici, lucrările au început în martie 2021 și ar trebui să fie gata până la finalul lui februarie 2023. Constructorul italian a ajuns, însă, numai la un stadiu de finalizare de aproximativ 15%. Totuși, Grindeanu este parțial optimist: ce a fost mai greu a trecut.

„Pot să spun un lucru bun. În ultima perioadă există mobilizare pe acest șantier. S-au angajat ca ritmul de progres lunar să fie undeva în jur de 7%, unul bun având în vedere problemele pe care le-au avut. Mă refer la descărcările arheologice, la toate lucrurile care trebuie să fie rezolvate înainte de a intra în faza de execuție. În acest moment traseul este liber, nu îi mai oprește nimic. Din raportul pe care mi-l dă săptămânal Direcția Regională de Drumuri și Poduri (Timișoara – n.r.) aici lucrurile au intrat pe făgașul normal, astfel încât anul viitor să avem această lucrare. Nu este una grea, este una care în schimb necesită ritm susținut. (…) Există o doză de optimism”, a declarat Grindeanu.

Și de această dată, ministrul consideră că întârzierile sunt pricinuite și de faptul că „am fost mai catolici decât papa”. De exemplu, deși la început de vorbea numai de „câteva zeci de mii de metri pătrați” de descărcări arheologice, s-a ajuns la „peste 150.000”. „Dar asta e legea”, a concluzionat acesta. Antreprenorul acestor lucrări este Todini Construzioni Generali S.p.A. Valoarea contractului este de aproximativ 190 de milioane de lei.

Ministrul a mai vorbit și de cealaltă firmă italiană care are un proiect important de infrastructură în județ: Tirrena Scavi la Centura de Sud a Timișoarei. Aceasta întârzie destul de mult, a primit certificat negativ și riscă chiar să piardă contractul. „Am avut discuții cu firma care face Centura Sud. Am dat acel certificat negativ. Vom vedea dacă timingul legat de reziliere ne duce într-o situație mai bună decât progresul fizic lunar. Au avut probleme majore de finanțare, dar am verificat și am înțeles că s-au deblocat acele probleme majore. S-au angajat la un ritm asemănător de lucru (ca pe drumul de legătură cu A1, de 7% lunar – n.r.). Este ultimul avertisment!”, a mai declarat Grindeanu.

Aceasta mai plănuiește o vizită pe șantierele amintite și peste două săptămâni când speră ca va anunța proiectanții pentru proiectul căii ferate Caransebeș – Arad, cel cu o valoare estimată la nouă miliarde de lei. Atunci, adică după ce se vor rezolva contestațiile depuse, Grindeanu vrea să arat și schimbările majore care vor fi aduse de acest proiect inclusiv în Timișoara. Tot la începutul lui septembrie ar trebui să fie semnat, dacă nu vor fi și aici contestații, și contractul pentru execuția sectorului de autostrada Margina – Holdea, cel vestit pentru tunelurile pentru urși.

