Ministrul Sănătăţii, la Timișoara: Centrul de Mari Arşi de la Timişoara este cel mai avansat din cele trei pe care le realizăm

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, în cadrul unei vizite la Timişoara, că Centrul de Mari Arşi de aici, care se află în construcţie, este cel mai avansat dintre cele care se construiesc în ţară, dar a subliniat că şi în prezent la Timişoara sunt transferaţi mari arşi din întreaga ţară.

”Revin la Timişoara pentru că eu consider Timişoara ca o zonă de competenţă profesională care are nevoie de sprijin pentru dezvoltare. În afară de investiţiile directe de la Ministerul Sănătăţii, circa 2 miliarde de lei reprezintă programele cu finanţare internaţională, cea mai mare parte din PNRR. Centrul de Mari Arşi de la Timişoara este cel mai avansat din cele trei pe care le realizăm. Am fost şi acolo la şantier, lucrările avansează cu repeziciune şi aş vrea ca cel puţin până la sfârşitul acestui an clădirea să fie terminată şi de la jumătatea anului viitor să fie funcţională, dotată, să poată să primească copiii şi adulţii care au astfel de probleme de sănătate. Lucrăm împreună ca să avem acest sistem integrat de asistenţă medicală pentru pacienţii mari arşi”, a declarat, vineri, Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătăţii a mai precizat că Spitalul Judeţean Timişoara se transformă într-o unitate cu funcţiuni de spital regional.

”Transformarea Spitalului Judeţean din Timişoara într-un spital cu funcţiuni de spital regional prin faptul că investiţiile care se desfăşoară acolo vor permite tratarea oricăror tipuri de patologii pentru pacienţii din toată regiunea, din tot Banatul, şi nu numai. Şi în momentul de faţă, spre exemplu, transferăm mari arşi la Timişoara din toată ţara”, a mai spus Rafila.

De asemenea, Alexandru Rafila s-a referit şi la stadiul construcţiilor celorlaltor spitale de mari arşi din ţară.

”La Bucureşti este un proiect care a început, acolo e situaţia puţin diferită pentru că trebuie eliberat terenul, s-au făcut toate demolările, excavările şi a început realizarea fundaţiei la Spitalul Grigore Alexandrescu. Iar la Târgu Mureş s-a trecut la amenajarea terenului şi la pregătirea turnării fundaţiei. Sunt în grafic aceste spitale, cu siguranţă le vom inaugura, indiferent de poziţia pe care o vom avea, peste doi ani de zile le vom inaugura pe toate trei”, a precizat Rafila.

Centrul de Mari Arşi al Spitalului Judeţean Timişoara constă în construirea unei clădiri noi cu 5 etaje, care va beneficia de 58 de paturi pentru UPU-SMURD, 12 paturi pentru Mari Arşi, şase rezerve pentru arşi intermediari şi post-critici, cinci paturi pentru microchirurgie şi chirurgie reconstructivă, o secţie ATI cu 27 de paturi şi un bloc operator cu 25 de săli, spaţii conexe (sterilizare, farmacie, spaţii administrative şi logistice, spaţii tehnice, etc.) şi heliport.

Valoarea investiţiei, derulată de Ministerul Sănătăţii, este de 66 milioane de euro, iar durata de execuţie este de 26 de luni.

Finanţarea este asigurată în cadrul proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar finantat din Acordul de împrumut nr 8362 dintre Guvernul României şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD).

