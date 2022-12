Ministrul Sorin Grindeanu continuă boicotul împotriva Austriei! Vicepremierul și-a anulat vacanța cu familia în stațiunea din Tirol în care mergea de 15 ani

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, ramane consecvent boicotului declansat impotriva Austriei, in ciuda recomandarilor pacifiste venite din partea presedintelui Klaus Iohannis. Vicepremierul si-a anulat rezervarea pentru vacanta de iarna din Austria, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale. Decizia a fost luata in semn de boicot fata de veto-ul Austriei la intrarea Romaniei in Schengen.

Grindeanu urma sa plece cu familia, de Revelion, intr-o statiune din Alpii austrieci, in care merg anual in ultimii 15 ani.

Grindeanu, care este si ministru al Transporturilor, a confirmat saptamana trecuta ca mai multe companii din subordinea ministerului urmeaza sa renunte la conturile din bancile austriece

