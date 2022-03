Ministrul Sorin Grindeanu, despre anularea licitaţiei pentru proiectarea sectorului Craiova-Lugoj: Există o ”iritare din zona reziştilor”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că există o ”iritare din zona reziştilor”, în privinţa anulării licitaţiei pentru proiectarea sectorului de drum dintre Craiova şi Lugoj, dar că acest lucru era necesar deoarece numai Studiul de Fezabilitate ar fi durat patru ani. Grindeanu a explicat că a fost întocmit caiet de sarcini pentru întreg tronsonul de 250 km şi nu a fost împărţit pe sectoare acest drum.

Sorin Grindeanu a declarat, luni seară, la Antena 3, că îşi doreşte realizarea drumului Craiova – Lugoj, dar că licitaţia pentru proiectare ar fi durat patru ani.

”Am văzut o anumită iritare din zona reziştilor în ultima vreme, în ultima săptămână. Când am venit la minister am găsit un proiect, de la Craiova la Lugoj (…) Patru ani a considerat fostul ministru al Transporturilor că trebuie să dureze doar Studiul de Fezabilitate. Patru ani de zile. Să faci un întreg tronson de 250 km şi să scoţi caietul de sarcini pentru SF în 4 ani şi surpriză, apare interesul”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor a mai declarat că licitaţia pentru proiectarea acestui drum a fost câştigată de o firmă care are legătură cu primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand.

”Predecesorii mei au scos acest caiet de sarcini de care aminteam, patru ani de zile doar maculatură, doar Studiul de Fezabilitate. Au câştigat unii care au în istoria lor, au legătură cu actualul primar al Sectorului 1. Ştiţi, care au mai lucrat şi pe autostrada inexistentă. Am reziliat, de ce? CNSC a spus că trebuie revăzut, apoi când scoţi un tronson de 250km, arăţi că nu vrei să îl faci, exact ca la Bechtel, să iei bani pe ceva ce nu se va întâmpla. Văd, de când am luat această decizie şi am secţionat de la Craiova la Filiaşi, de la Filiaşi la Severin, o iritare extraordinară. Dacă au fost obişnuiţi să îşi ia bani de la statul român, aceşti domni, cum au făcut la Bechtel, cu mine nu şi-au găsit clientul”, a declarat Grindeanu.

Sursa: news.ro

