Minoritățile locale își vor putea prezenta opiniile în plenul consiliului județean

Opiniile minorităților naționale, referitoare la problemele administrative ale județului Timiș, vor fi reprezentate în activitatea Consiliului Județean Timiș. Acesta a aprobat constituirea Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale (CCMN). Măsura a fost luată în contextul în care în urma alegerilor locale niciun candidat al minorităților nu a fost promovat în Consiliul Județean. Structura va fi una consultativă, fără personalitate juridică, și va funcționa pe baza dialogului în elaborarea și monitorizarea politicilor publice în domeniul minorităților naționale.

Din cadrul Consiliului pot face parte organizații reprezentative ale minorităților naționale, cu activitate lîn Timiș. În cadrul structurii se vor aborda tematici de cultură, educație și formare, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, participare și activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu, incluziune socială și susținerea familiei, probleme specifice legate de conviețuire și drepturi etc.

„Nu trebuie să uităm că județul nostru are o bogată istorie a unei societăți multi- și interculturale, ecumenice, tolerante și fraterne, o istorie amintind de coabitarea armonioasă a unei populații plurilingve și cosmopolite. Acesta a fost de altfel poate cel mai important atu al Timișoarei în lupta sa pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii și considerăm că în această perioadă, mai mult decât oricând, avem datoria să cinstim istoria noastră comună și să onorăm importanta distincție care ne-a fost acordată”, a menționat președintele CJ Timiș, Alin Nica, în documentația înaintată consilierilor județeni.

Reprezentantul desemnat de Consiliul constituit are statut de participant cu drept de intervenție în plenurile Consiliului Județean care au pe ordinea de zi chestiuni legate de minorități. În plus, structura are dreptul de a face propuneri de acte administrative referitoare la chestiuni legate de minorități.

