”Minunile” Ordonanței de Urgență 90. Cu bani destui în cont, CJ Timiș aproape de a rămâne fără utilități

Ordonanța de Urgență 90 a blocat total activitatea de plăți a Consiliului Județean Timiș la finalul anului precedent. A avut facturile ce trebuiau plătite, avea bani în cont, dar nu a putut face plățile din cauza limitărilor impuse de actul normativ. Din fericire, a venit ianuarie și o rectificare bugetară.

O bună parte din excedentul de 52 de milioane de lei existent în conturile CJ Timiș vor lua în aceste zile drumul către furnizorii de utilități sau prestatorii de servicii către administrația județeană. Consilierii județeni au aprobat o rectificare bugetară, prin aceasta se acoperă plata celor amintite, cea mai mare parte a facturilor fiind emise la finalul anului viitor, dar nu au putut fi plătite din cauza prevederilor Ordonanței de Urgență 90.

”La sfârșitul anului trecut, datorită restricțiilor impuse de Ordonanța de Urgență 90 nu am putut face unele plăți datorită ordonanței amintite și având în vedere că în acest an vom aproba bugetul până în data de 12 februarie pentru că bugetul de stat a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial în 29 decembrie 2023 și avem termen, pe lege, să aprobăm bugetele locale, este necesară aprobarea utilizării parțiale din excedentul anului trecut a unei sume, astfel încât, mai ales pe partea de dezvoltare, la secțiunea de investiții, să putem face unele plăți care nu au putut fi făcute în luna decembrie și să nu le amânăm până la jumătatea lunii februarie în condițiile în care prestatorii, furnizorii, și-au îndeplinit obligațiile contractuale, au fost recepționate, toate documentele au fost făcute până la plată, dar nu am putut plăti datorită acestei ordonanțe. De asemenea, pe partea de funcționare, am avut tot condiționat de această ordonanță imposibilitatea de a plăti o mare parte din utilități. Am fost notificați atât pentru furnizarea de energie electrică cât și furnizarea gazului pentru încălzire de furnizori și, să nu riscăm să fim debranșați, este necesar să aprobăm această utilizare a excedentului atât pe secțiunea de dezvoltare cât și pe secțiunea de funcționare.”, a anunțat Marcel Marcu, directorul Direcției de Buget-Finanțe din cadrul CJT.

CJ Timiș are destui bani, dar nu a putut să îi cheltuie, mai spune Marcu. Din păcate, și o bună parte din prestațiile culturale aferente TM2023 au ajuns tot în situația de a nu putea fi achitate.

Comentarii

comentarii