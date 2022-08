„Miracol” / „Dédales”, thrillerul în care joacă fiica unui primar din Timiș, cronici elogioase în Franța. Filmul poate fi urmărit pe HBO Max

Filmul „Miracol”/ „Dédales”, regizat de Bogdan George Apetri, ruleaza de aproape o luna in Franta, unde mai poate fi vazut in peste 50 de cinematografe din Paris si alte orase.

„Un thriller romanesc puternic si captivant” (TÉLÉRAMA), Miracol este descris ca un „labirint nebun fara nicio iesire, dar in care umanitatea se dezvaluie visceral, cu o fervoare si o asprime nemaivazute” (LIBÉRATION), un film „dens, puternic, imprevizibil, minunat!” (CAUSETTE), „formidabil” (L’OBS), cu „un simt aparte al povestirii si prestatii actoricesti admirabile” (CINEMA TEASER), care „intriga de la primele imagini si este realizat cu eleganta maiestrie” (LA CROIX), fiind „montat cu inspiratie constanta, care atrage privitorul intr-o atmosfera misterioasa” (LES ECHOS) si „la fel de remarcabil pus in scena, pe cat este si interpretat” – LE PARISIEN (ON AIME BEAUCOUP). „Bogdan George Apetri se joaca cu straturile naratiunii pentru a sonda intunericul”, noteaza LA 7EME OBSESSION, iar „Cu filme de acest calibru, Cinematografia romaneasca are un viitor stralucit in fata”, scrie SOFILM despre cel de-al doilea film dintr-o trilogie pe care regizorul o dedica unor povesti a caror actiune are loc la Piatra Neamt.

„Miracol”/ „Dédales”, al treilea film al lui Bogdan George Apetri, „ne poarta, de data aceasta, printr-un thriller intunecat, in care neasteptatul apare ca un pericol in mijlocul unei paduri.(…) Construit in doua capitole distincte – unite de aceeasi simplitate minutioasa a montajului – Dédales progreseaza cu masura, cultiva tensiunea in afara ecranului din respect pentru mister si dezvaluie intriga lasandu-i partea sa de umbra. Si, in timp ce ne monopolizeaza atentia, Bogdan George Apetri va fi insuflat cu dezinvoltura o critica sociala prin observarea metodica a personajelor sale si a vietilor lor de zi cu zi.” (LE FIGARO)

O tanara novice isi paraseste manastirea din Romania si intalneste o soarta nefericita „in aceasta cronica sociala interesanta, care se transforma intr-un thriller cu o frumoasa omogenitate de ritm.” (La Croix)

Miracol este „un film politist, comercial, popular, in contextul unei Romanii cotidiene, o tara ca oricare alta, cu probleme contemporane, de societate si nu numai. Dincolo de specificul romanesc, e concentrat pe intriga, personaje, emotii (…) iar regizorul dedica filmul descrierii diferitelor consecinte ale unui machism devorator, un subiect universal.” (CINEMATEASER).

Intr-o naratiune „echilibrata care distileaza o electricitate permanenta si un timp coplesitor pentru personaje si spectator”, regizorul „reuseste cu virtuozitate retinuta, datorita imaginii si gestionarii temporalitatii, sa-l imbarce pe spectator intr-o coborare in iad care nu este niciodata superficiala sau demonstrativa, ci constant tensionata si organica” catre „un final tragic si emotionant care face din Miracol un mare film feminist.” (ECRAN LARGE)

„Bogdan George Apetri regizeaza cu o pricepere exemplara, creand o tensiune controlata (si constanta in toate secventele), in special prin imaginea sa, obtinand performante solide de la actorii sai.” (C’EST QUOI LE CINEMA)

„Regizorul stapaneste magistral arta planurilor secventa atat de specifica si draga cinematografiei romanesti contemporane de a aduce la viata emotiile personajelor sale in timp real, prin diferite fatete naturaliste, in situatii cotidiene de cele mai multe ori, dar in acelasi timp folosind montajul pentru a ne zgudui credintele si prezentand un adevar care continua sa scape. O punere in scena a unui thriller extrem de directa, atat existentialista, cat si bogata in suspans”. (EXIT MAG)

Castigator al Premiului Zilelor Filmului Romanesc pentru cel mai bun lungmetraj la TIFF 2022, al Marelui Premiu la Festivalul International de Varsovia 2021, al premiului criticii la CinEast Luxembourg) 2021, filmul „Miracol” a avut premiera mondiala anul trecut la Festivalul International de la Venetia.

In prezent, „Miracol” poate fi urmarit online pe HBO Max.

„Miracol”, distribuit in Romania de catre Bold Film Studio, imbina intensitatea unei drame si tensiunea unui thriller psihologic cu suspansul si intriga atent construita a unui film politist si ii are in rolurile principale pe Ioana Bugarin (fiica primarului din Dumbrăvița) si Emanuel Parvu, alaturi de Cezar Antal, Ovidiu Crisan, Valeriu Andriuta, Ana Ularu, Valentin Popescu, Marian Ralea, Nora Covali, Natalia Calin, Catalina Moga, Olimpia Malai, Vasile Muraru si Mircea Postelnicu.

„Miracol” este o productie The East Company Productions (Romania), Cineart TV Prague (Cehia) si Tasse Film (Letonia). Proiectul a participat la sectiunea Works in Progress din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest in anul 2020.

