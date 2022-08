Mircea Baniciu și Kappl nu vin la aniversarea Phoenix-ului de Ziua Timișoarei

Nicu Covaci a anunțat împăcarea cu Mircea Baniciu, Josef Kappl, Mani Neuman şi Ovidiu Lipan Ţăndărică, foşti membri ai trupei, cu care s-a aflat în conflict deschis de foarte mulţi ani, pentru anul în care Phoenix sărbătorește 60 de ani. Spre bucuria fanilor, veteranii care au contruibuit la legenda Phoenix ar fi trebui să fie din nou alături pe scenă. Din păcate, la primul eveniment major din 2022, spectacolul aniversar de Ziua Timişoarei, Mircea Baniciu şi Josef Kappl au spus „pas”. Aşadar, tocmai în oraşul în care a luat naştere Phoenix, în 1962, fanii nu vor vedea pe scenă vechiul Phoenix. Baniciu şi Kappl au declinat invitaţia de fi cu Phoenix la Timişoara, susţinând că au alte concerte programate în ţară cu Pasărea Rock.

„Sunt 60 de ani ani Phoenix, mi-am călcat pe inimă şi i-am invitat pe toţi. Pentru că lumea trebuie să vadă un lucru frumos, o prietenie, până la urmă toţi ne-am pus sufletul în formaţia asta. Dar interesele personale sunt mai importante astăzi pentru unii. Nu am ce să comentez (…) În ‘62 am pus bazele formaţiei, în ‘64 aveam primele compoziţii la radio, dar prin Phoenix au trecut – pentru că Phoenix este blestemat să renască, au trecut vreo 60 de oameni în 60 de ani. Şi au fost întotdeauna cei mai buni dintre cei mai buni. Şi pentru că Phoenix a renăscut, am la ora asta o formaţie tânără, cu cei mai buni dintre cei mai buni. Vă veţi convinge la concertul pe care îl vom da la Timişoara. Sunt bucuros să fiu acasă la Timişoara, nu pot să descriu starea care o am, sunt şi fericit, dar şi speriat. Multe lucruri nu le mai recunosc. Sper să iasă un eveniment deosebit, să rămână în amintire ceva frumos”, a declarat Nicu Covaci.

O veste bună este că Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Mani Neuman, alţi doi muzicieni veterani au acceptat să revină în Phoenix, pentru concertul de Ziua Timişoarei.

„E o întâlnire de gradul zero. Mă bucur enorm să fiu alături de Nicu Covaci într-un concert pe care l-a visat, cu atât mai mult cu cât în ultima vreme am reluat comunicarea şi e plăcut să ne auzim, să ştim unul de celălalt. Acum e revenirea la Timişoara, mă bucur enorm să fiu aici”, a afirmat Ovidiu Lipan Ţăndărică.

Alături de Nicu Covaci va fi şi Alin Oprea, cunoscut şi pentru activitatea sa din trupa Talisman, dar care câţiva ani a fost solistul truei Phoenix.

„Consider că aşa cum Anglia a avut o formaţie cu Beatles, noi am fost norocoşi să avem o formaţie cu Phoenix. Nu cred că vreodată o formaţie din România se va putea compara cu Phoenix. După părerea mea, Phoenix este singura care poate fi comparată cu cele mai mari formaţii ale lumii. Putem compara muzica din anii ‘70 a celor de la Phoenix cu Led Zeppelin, Deep Purple sau Pink Floyd. Ceea ce este frumos la Phoenix este că nu a preluat nimic din muzica occidentală, rădăcinile muzicii Phoenix sunt aici, în locurile în care s-au născut, în România, în Banat. E o muzică autentică. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar orice om care a trecut prin Phoenix trebuie să-i mulţumească lui Nicu Covaci pentru că faptul că au fost înnobilaţi să cânte în această formaţie”, a declarat Alin Oprea.

Spectacolul din Parcul Rozelor din Timişoara va începe la ora 19.30. Primii care vor urca pe scenă sunt cei din trupa Rezident Ex în care a revenit solistul Ovidiu Ioncu Kempes. Alături de Phoenix vor urca pe scenă Ansamblul de muzică populară Timişul şi orchestra Filarmonicii Banatul.

