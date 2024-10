Mircea Geoană a lansat „Angajamentul pentru România: schimbarea adevărată pentru un deceniu al renaşterii naţionale”

Candidatul independent Mircea Geoană a lansat duminică, „Angajamentul pentru România: schimbarea adevărată pentru un deceniu al renaşterii naţionale”. Geoană a vorbit despre motivele pentru care a revenit în politică şi despre încercarea „de linşaj public” la adresa sa în mod egal dinspre Rusia şi dinspre partidele politice din România. „Dacă ei spun că nu am nicio şansă, vin cu sondaje măsluite, de ce atâta învolburare împotriva candidaturii mele şi candidaturii noastre? Păi nu reprezentăm niciun pericol pentru dânşii, nu? Ne văd, şi de afară, şi de acasă, ca un pericol la adresa intereselor lor, a modului în care fac politică”, a afirmat Geoană

Evenimentul, care a avut loc duminică, la Bucureşti, a început cu intonarea imnului de stat, fiind moderat de jurnalista Sanda Nicola. Reprezentanţi ai mişcării România Renaşte, dar şi primarul ales al Ploieştiului, independentul Mihai Poliţeanu, au luat cuvântul în cadrul reuniunii care are loc la Bucureşti. Geoană nu a urcat pe scenă, arătând că vrea să fie „printre oameni şi alături de oameni”; aşa cum vrea să fie şi ca preşedinte al ţării.

Geoană a spus că este „primul candidat cu adevărat independent, cu şanse să câştige preşedinţia României, mulţumind celor 500.000 de oameni care au semnat listele pentru susţinerea candidaturii sale.

„Nu suntem un partid cu liste copy-paste, nu avem reţele de primari sau de firme de casă, aceste semnături au fost strânse pe bune, convingând om cu om şi în condiţii de adversitate faţă de cetăţean”, a afirmat Geoană, în deschiderea discursului său.

Mircea Geoană a vorbit despre motivele care l-au determinat să revină în politica românească.

„Am mai fost într-o campanie prezidenţială şi ştiu cum este şi nu am iluzii faţă de politica românească şi nu am niciun fel de element care să mă facă astăzi, din păcate, după 15 ani, să fiu mai optimist cu privire la starea democraţiei româneşti. Dar ceva s-a schimbat şi s-a schimbat în sufletul meu şi în conştiinţa naţiunii noastre. Trăim vremuri atât de complicate. (…) Avem un sistem de partide politice care a rămas în urma schimbărilor din societate, nu mai este capabil să ţină faţă şi să fie în interesul naţiunii noastre. Este o observaţie evidentă că în timp ce societatea s-a schimbat, (…) sistemul politic românesc nu doar că a rămas în urma societăţii, este astăzi o frână în calea dezvoltării ţării noastre şi este un pericol pentru democraţia ţării noastre. Pentru asta m-am întors în politică, pentru a aduce o schimbare adevărată în ţara mea şi în ţara noastră”, a afirmat Mircea Geoană.

Candidatul independent a făcut referire şi la încercările de defăimare la adresa sa, admiţând că şi el a „greşit în viaţă”.

„Nu am crezut nici măcar eu, un om care am trecut prin viaţă şi am înfruntat duşmani politici, adversitate politică şi am cunoscut şi victorie şi eşec, nu am crezut că voi vedea vreodată o dezlănţuire de dezinformare, de compromitere – în engleză se numeşte character assassination – de încercare de linşaj public, de afară de la ruşi, de la oligarhi şi da, pe picior de egalitate, de la partidele actuale. Şi până la urmă, dacă ei spun că nu am nicio şansă, vin cu sondaje măsluite, de ce atâta învolburare împotriva candidaturii mele şi candidaturii noastre? Păi nu reprezentăm niciun pericol pentru dânşii, nu? Ne văd, şi de afară, şi de acasă, ca un pericol la adresa intereselor lor, a modului în care fac politică şi misiunea noastră, câştigând alegerile prezidenţiale, e să schimbăm România şi s o ducem pe un drum al prosperităţii, al respectului şi al influenţei. Politica de astăzi este depăşită de nevoile societăţii româneşti”, a adăugat Geoană.

El spune că ne aflăm „la început de nou ciclu istoric” şi vrea ca anul acesta, după ce România a ales „toate modelele de preşedinţi”, să fie ales un preşedinte care să nu mai reprezinte „grupuri de partide şi grupuri de interese”, ci să reprezinte întreaga naţiune.

