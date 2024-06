Mircea Geoană: ”Statul român este extrem de dușmănos cu capitalul român mic și mijlociu”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, după ce a primit sâmbătă, 15 iunie 2024, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, a participat în calitate de invitat special la dezbaterea „Antreprenoriatul românesc: cum stimulăm competivitatea și creșterea valorii adăugate?”.

Dezbaterea moderată de prof.univ.dr. Silviu Rogobete, a fost organizată de Mișcarea „România Renaște!” și a avut loc, începând cu ora 15.00, în Sala „Europa” a Centrului Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș – CCIAT. Evenimentul face parte din seria „Marea Dezbatere Națională”, lansată la Alba Iulia.

Mircea Geoană a declarat că Timișoara este un oraș extraordinar de frumos, ți se lipește de suflet și omul revine de fiecare dată cu multă bucurie aici.

“Este avanpostul occidental al României. Sunteți prin geografie, prin cultură, prin istorie și prin diversitate cea mai occidentalizată partea a României. Acesta este un avantaj pentru întreaga țară”, – a spus Mircea Geoană, sâmbătă, la Timișoara.

În urmă cu cinci ani când Geoană a fost numit secretar general adjunct al NATO, i s-a dat o responsabilitate: să conducă bordul de inovare NATO.

“Secretarul general mi-a dat în scris ce așteaptă de la mine, dar mi-a zis că vrea în mod deosebit să devin campionul inovării în NATO. “De aceea sunt interesat de tot ce înseamnă transformare inovativă, din politică, până în agricultură, din politică până la științele exacte sau științele naturii. Trăim un moment de transformare din temelie a modelului politic economic și geopolitic al planetei. Europa se schimbă cu o viteză incredibil de mare”, a atras atenția Geoană.

El a recunoscut că ține foarte mult la proiectul european nu numai la cel transatlantic, fiindcă e un model inovativ și foarte necesar: ”Mare problemă este că proiectul european este foarte fragil. E o conjunctură foarte complicată politic. A se vedea rezultatul alegerilor europarlamentare din țările foarte puternice. Trăim un moment de mare transformare în toate punctele de vedere. Toate națiunile care au reușit să ajungă în clubul foarte restrâns al țărilor dezvoltate sunt acele națiuni care au avut capacitatea să inoveze și să anticipeze. România are nevoie și de banda vestică și de banda estică să echilibreze Bucureștiul și întreaga aeronavă numită România și să creștem economic. România nu își mai permite să continue așa. Sperăm că vom recupera deficitul cu occidentul dezvoltat, dar nu numai printr-un un efect de tracțiune, doar din difuzia de idei, de soluții, tehnologie și bani veniți de la alții din UE. Toate acestea sunt importante. Banii europeni sunt foarte buni și e bine să-i atragi în proporție de 100%, dar nu este de ajuns”.

Geoană a adăugat că, în primul rând, trebuie să ai o gândire economică proprie în care banii europeni să aibă un rol important, dar să nu fie o substituție de politică națională și de capital privat atras către economie.

Geoană a felicitat Timișul și Timișoara pentru tot ceea ce a făcut prin CCIAT, prin atragerea de investiții străine și de antreprenori serioși, dar stocul de investiții străine față de țările din jur este de 30-40%. Nu am atras așa de mult capital străin față de țările din jur. De ce? Geoană este de părere că ”e de vină birocrația prea mare și politicile încâlcite de la București. În schimb, avem o capacitate de adaptare mai mare decât a altora. Avem o poziție strategică extrem de importantă polidirecționată, polivalorică și către Marea Neagră, Caucaz și Asia Centrală. De noi va putea depinde și reconstrucția Ucrainei. E o invitație ca România să joace din nou un rol extrem de important în Europa Centrală inclusiv pe axa nordică, bineînțeles către Balcani și către Orientul Mijlociu”.

Mircea Geoană a mai spus că trebuie să recunoaștem că România nu are un nivel necesar, un raport corect între capitalul străin și capitalul român, dar nu în sensul de competiție prostească și populistă.

”Trebuie să spunem că avem nevoie de capital străin, avem nevoie de joburi de management, de tehnologie avansată, dar de multe ori spațiul economic masiv trebuie încurajat să vină în număr cât mai mare în România, cu tehnologie cât mai modernă. Dar statul român este mult prea birocratic și sclerozat. Avem un țesut antreprenorial mult prea firav. În ultima perioadă, zeci de mii de firme au dat faliment în România, cu 41% mai mult decât echivalentul anului trecut. Grav este că suntem singura țară din Uniunea Europeană care nu are o bancă de dezvoltare. Avem un sistem de proprietate intelectuală din anii ’50. Aștepți un an de zile la OSIM să-ți dea un logo. Un tânăr, o tânără, cu o idee bună fuge și se înregistrează la Munchen sau Paris. Pe lângă faptul că nu știm să irigăm cu capital economia, avem o diferență foarte mare între costul banului în România și costul banului în Europa. Ne uităm ce deficit are România și este un lucru extrem de periculos să existe asemenea deficit. Anul acesta se va închide cu 7- 8% deficit. Trebuie să ne propunem că în următoarea ani să intrăm în zona euro, să ne disciplinăm financiar. Banul să fie ieftin pentru economie” – a atras atenția Geoană la Timișoara.

Secretarul general adjunct al NATO a tras un semnal de alarmă!

”Statul român este extrem de dușmănos cu capitalul român mic și mijlociu. Statul român nu se ia de cei mari veniți de afară, fiindcă au ambasade și avocați buni. Nici măcar de cei mari români nu se mai ia. Când vrei să investești și să faci ceva nou, te omoară cu controalele, fără nicio transparență și fără niciun fel de logică. Dacă ai ghinionul să fi fost apropiat politic de un partid din opoziție, atunci să te ții. Vin peste tine că armă politică. Așa ceva nu este normal”. a spus Geoană.

Florica Chiriță, președinta Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Timiș, a spus că CCIAT face lucruri foarte importante și sprijină foarte mult antreprenoriatul român. În această direcție chiar organizează multe seminare de instruire pentru a veni în sprijinul antreprenorilor. Chiriță a spus că este onorată, fiindcă este a doua oară când CCIAT găzduiește o întâlnire cu domnul Mircea Geoană: ”Mișcarea România Renaște a adunat la Timișoara oameni atât de mulți și atât de valoroși, atât de diverși si atât de frumoși”.

Florica Chirița a amintit ca CCIAT sprijină internaționalizarea prin atragerea investițiilor străine și prin promovarea produselor la nivel internațional. Organizează misiuni internaționale și workshop-uri, organizează misiuni economice atât în spațiu Schengen și participă la expoziții internaționale.

Chirița a amintit că Timișul este pe locul doi la nivel național din punct de vedere economic. În plus Timișul este pe locul întâi la creșterea suinelor, locul doi la valoare exporturilor cu 11,9 miliarde € la valoare exporturilor, balanța comercială este pe plus. Timișoara este al doilea pol important pe industria de automotive. Valoarea capitalului investit este de 1,8 miliarde de euro în Timiș. Numărul firmelor cu capital străin în Timiș a ajuns la 7.736 de firme cu capital străin. În Timiș sunt 226.000 de salariați.

În ce măsură se poate construi un med tech în Timișoara? A fost întrebarea ridicată de prof.univ.dr. Silviu Rogobete, mediatorul dezbaterii.

Dr. Adrian Bădescu, fondatorul Clinicilor Medicis, a avut un răspuns. El a explicat că este implicat într-un proiect mare, un spital privat care se va deschide în toamnă. Aceasta ar fi cel mai mare spital privat din zonă, un proiect de peste 25 de milioane de euro din care două trei înseamnă tehnologie de top.

Dr. Bădescu a declarat că este foarte onorat să fie aproape de domnul Geoană!

“Îl urmăresc de când este secretar general adjunct la NATO și îl apreciez foarte mult pentru tot ce face pentru România în străinătate. Spun asta ca persoană complet apolitică, dar ca cetățean responsabil și antreprenor. M-aș bucura dacă o persoană ca domnul Geoană s-ar întoarce și ar aduce și mai multă plus valoare în România, fiindcă avem o problemă noi, ca români. Trebuie ca cineva din străinătate să ne recunoască valorile adevărate, fiindcă de multe ori noi nu le vedem, deși sunt sub ochii noștri”, a spus dr. Bădescu.

Exemple sunt scriitoarea de Nobel, Hertha Miller și fizicianul Ștefan Hell.

Bădescu crede că noi nu le-am fi recunoscut valoarea dacă nu ar fi fost apreciați de străini. Poate că, dacă Nadia Comăneci nu ar fi primit premiul la Montreal, probabil că noi nu am fi știut să o apreciem la adevărata ei valoare.

“Dureros e că profesioniștii adevărați ai României inclusiv exemplele ce le-am dat nu i-am putut aduce înapoi ca să creeze plus valoare aici. Poate o parte din acești profesioniști pot reveni în România, dar ține de noi să îi sprijinim și să îi apreciem în adevărata lor valoare. Dacă persoane valoroase nu se implică în politică și nu le sprijinim, vom ajunge să fim conduși de politicieni de mâna a doua. Cred în România, cred că suntem a doua putere economică din Europa de Est după Polonia, așa cum Banatul și Timișul este a doua economie a României. Cea mai mare problemă a României este birocrația. Trebuie să avem o disciplină fiscală. Avem o mare problemă, fiindcă noi continuăm să fim prea birocratici. Avem un stat care devine tot mai greoi și cu impozite tot mai mari”, a concluzionat dr. Bădescu.

Dr. Mihai Iacob, președintele Societății de Medicina Familiei Timiș, a spus că Societatea Medicilor de Familie este o organizație apolitică, nu face politică. El a atras atenția că trebuie să fim pregătiți să avem o armată de medici de familie care să intervină la nevoie.

”Trebuie să ne facem temele pentru ceea ce ar putea urma. Fără o viziune nu putem face nimic. Orice om politic, orice lider dacă nu are un plan de acțiune este un lider fără viitor. Politicienii noștri nu au avut responsabilitate. Din strategia medicală de 20 de ani, nu s-a respectat niciun punct. Trebuia întoarsă piramida de sănătate. Sunt spitalele care acoperă 20% și medicii de familie care acoperă 80% din sistemul sanitar. Au zis că întorc această piramidă sau că o echilibrează măcar. Nu au făcut-o. Medicii de familie, medicina primară, reprezintă segmentul pentru care este alocat 6% din PIB. Este foarte puțin. Practic nu s-a întâmplat nimic, dar nici responsabilitatea nu este a nimănui. Au făcut o strategie și trebuia să și-o asume. Avem nevoie de un proiect de țară. Avem nevoie de un lobby politic puternic. Medicii de familie nu au pe nimeni în spate, dar reprezentă populația, dar pe ei cine îi reprezintă? Medicii au făcut un proiect în 15 pași, care presupune inovație și tehnologizare. Trebuie responsabilitate, fiindcă e vorba de EHelt”, a atras atenția dr. Iacob.

Dr. Anda Pescariu a amintit că ultima lege de reformă a sănătății votată de Parlamentul României este legea nr. 95 din luna aprilie 2006: ”În 2007, România a intrat în Uniunea Europeană. Nu are rost să vorbim de biotehnologii. În primul rând trebuie să avem o lege asumată de un parlament în această direcție care să fie în interesul cetățeanului, fiindcă oamenii sănătoși alcătuiesc o națiune sănătoasă”.

Care este misiunea unei generații de care vorbea Mircea Geoană la Universitatea de Medicină când a primit titlul de Doctor Honoris Causa?

Dr. Anda Pescariu a spus: “M-am identificat pe mine că făcând parte dintr-o generație tăcută, care a învățat bine la școală, fiindcă așa a fost educată. Să stea cuminte în bancă și să ridice mâna dacă vrea să spună ceva. Așa a crescut o generație foarte harnică, dar foarte tăcută. E o temă de gândire dacă actuală generație și următoarele generații vor să continue așa să trăiască. Societatea are diferite nevoi, pe diferite nivele și trebuie să existe persoane care să sistematizeze aceste nevoi, să creeze niște politici publice în folosul cetățeanului cu adevărat.

Conf univ. dr. Lia Lucia Epure a atenționat că de la frunza Elenei Udrea nu s-a mai vorbit de imaginea de țară.

”Ce ar trebui făcut pentru revitalizarea imaginii României?”, a fost întrebarea pentru Mircea Geoană.

“Mă obsedează reputația țării mele. Ai imagine proastă la nivel internațional, nu inspiri încredere. Nu pot să vinzi la export cu o imagine în care proprii tăi cetățeni nu cred în ea. Într-un fel e vopsit gardul, iar dincolo e leopardul. Eu aș vrea să fim bucuroși că suntem români nu să fim mândri că suntem români. Să fim mândri de obiceiurile și tradițiile noastre. Toți românii sunt convinși că avem o țară excepțională. Regele Marii Britanii a spus că avem cea mai frumoasă țară. Acesta este un atribut și pentru brandul extern. Avem cel mai mare număr de absolvenți de IT. În al treilea rând, recunoscut de români, suntem o națiune foarte creativă. Astfel cu aceste trei dimensiuni putem să creăm ceva, o imagine în care să credem și să fie și un brand de țară”, a răspuns Mircea Geoană.

Mircea Geoană a declarat că e o bătălie pentru viitorul României.

”Eu am încredere că România se poate autodepăși. Inovarea este bătălia pentru viitor, inovare în politică, inovarea în economie, în administrarea statului. I-am depășit pe maghiar, îi depășim și pe austrieci. Datorită poziției strategice România, poate să înlocuiască Austria ca importanță. Nu poți să fii competitiv și să ai bani ieftini și turism, în ceea ce privește brandul de țară, mai ales dacă reputația unei națiuni e precară. Nu ai cum. Brandul de țară nu este un moft. Obrazul subțire cu cheltuială se ține, trebuie promovată o imagine corectă a României la nivel internațional, mai ales că suntem o țară multiculturală și foarte frumoasă. “Cred că trebuie să investim masiv și în reputația țării. În ceea ce înseamnă brandul general al țării”, a fost mesajul lui Mircea Geoană.

