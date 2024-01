Mircea Mihăieș, Andrei Ujică, Ida Jarczek-Gaza și membrii Pro Musica, Cetățeni de Onoare ai Timișoarei

Timișoara are 12 noi cetățeni de onoare. Toți unul și unul. Oameni care și-au adus o importantă contribuție în cultura timișoreană. Care de decenii au promovat Timișoara prin muzică, prin teatru, prin scris sau prin filme. De altfel, Titlul se decernează categoriilor de personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la evoluția și renumele Timişoarei, pe plan național și internațional. Ei sunt actrița Ida Jarcsek-Gaza, scriitorul Mircea Mihăieș, regizorul Andrei Ujică și membrii formației Pro Musica, cu excepția lui Ilie Stepan – care a primit distincţia din partea primarului Nicolae Robu, în 2012.

Bujor Hariga, Doru Apreotesei, Dixi Krauser, Eugen Doru Titz, Mario Florescu, Marian Odangiu, Horea Crișovan și Bogdan Nagy. Iar Vasile Dolga a primit acest titplu post-mortem.

“În urmă cu exact 51 de ani, în sala de festivități a Liceului Pedagogic, cânta pentru prima dată un grup de adolescenți, conduși de Ilie Stepan, născându-se astfel grupul Pro Musica. Astăzi, 15 ianuarie, nouă meșteri mari, calfe și zidari, membri ai grupului Pro Musica sunt onorați de înaltul titlu de Cetățeni de onoare a Timișoarei. ”, a spus Marian Odangiu.

Ida Jarcsek-Gaza este una din marile personalități ale teatrului din România, numele său având o puternică rezonanță pentru tradiția culturii germane la Timișoara. Din 2003 până în 2007, a fost director artistic al Teatrului German de Stat din Timișoara. În cadrul ediției din 2023 a premiilor UNITER, actrița Ida Jarcsek-Gaza a fost distinsă cu Premiul pentru întreaga activitate.

“A fost un moment deosebit în viața mea când am auzit că primesc aceată distincție. În primul rând, mi-am pus întrebarea: oare eu, ca artist, știu ce am realizat, dar ca om, pentru acest oraș am făcut suficient? Nu am un răspuns foarte pozitiv. Mi-am propus că de acum, atât cât mai am putere, să mă implic mai mult în viața socială, viața din afara teatrului”, a spus Ida Jarcsek-Gaza.

Andrei Ujică este regizorul timișorean cu o semnificativă carieră internațională. Ȋn anii 1980 a avut curajul disidenței față de regimul comunist. Și-a făcut remarcate extraordinarele calități ȋn Germania după 1981. S-a consacrat ca scriitor, prin volume de eseuri, versuri și proză. Jumătate din viață și-a trăit-o la Timișoara, cealaltă jumătate în Germania.

“Încă din adolescență aveam o reticiență și un refuz al ceremonialelor protocolare. Am foarte surprins, acum câteva săptămâni, când am primit vestea că voi fi făcut Cetățean de onoare a urbei mele natale, și dintr-o dată am fost foarte emoționat. Timișoara a fost o societate multietnică, plurilingvă, multiculturală, care ne-a făcut să creștem și pe cei noi, cei din generația mea, să creștem fără orice idee de șovinism și cu un cosmopolitism pe care l-am luat cu mine și l-am dus peste tot unde am fost. Am trăit 36 de ani în Germania și 36 de ani în România”, a declarat Andrei Ujică.

Mircea Mihăieș a militat pentru respectarea valorilor libertății, democrației, a respectului civic. Alături de Horia Roman Patapievici și Tania Radu, a asigurat o prestigioasă și eficientă conducere a Institutului Cultural Român. Ȋn anul Timișoarei – Capitală Europeană a Culturii, scriitorul Mircea Mihăieș a conceput și a promovat ȋntr-o manieră strălucită seria de conferințe „La UVT cultura e Capitală”.

“Am pășit în Timișoara acum exact 50 de ani. Până atunci trăisem într-un fel de adversitate destul de idioată ca arădean, din motive de fotbal. Noi eram cu UTA, aici erau cu Poli. Nu bănuiam atunci că viața mea va fi legată de Timișoara. S-a întâmplat ca dintr-un elev bun, să devin un student foarte bun. Nu bănuiam atunci că aici voi fi primit cu atâta prietenie, deși se spune că Timișoara e un oraș rece. Mi-au trebuit cam zece să simt orașul, pentru că nu ți se dezvăluie dintr-o dată. E un oraș care îți pune totul la dispoziție, dar, ca în faimosul dicton, nu își dă peștele, ci îți dă undița. Te învață cum să stai pe picioarele tale”, a spus Mircea Mihăieș.

Consilierii Locali au votat acordarea titlurilor de Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara, 19 decembrie 2023, la propunerea primarului Dominic Fritz și al viceprimarului Cosmin Tabără.

