Mirela Toc, chemată la Comisia de disciplină. Rodica Aurelian, care a adus un prejudiciu de sute de mii de lei primăriei, scăpată. Nicolae Robu: „Situații total necomparabile”

Întrebat la conferința sa din 11 februarie dacă vrea să comenteze situația legată de Mirela Toc, funcționara chemată ieri în fața Comisiei de disciplină a Primăriei, primarul Nicolae Robu a spus: „Așa e procedura, primarul face sesizarea. Am făcut sesizarea în urma unei informări cu lucruri care nu pot fi corelate. Nu am eu o problemă cu niciun angajat din Primărie”.

Comentând și de ce nu a luat nicio măsură, dacă tot el este cel care trebuie să facă sesizări, în cazul Rodicăi Aurelian, cea care a creat un prejudiciu de sute de mii de lei Primăriei, Robu a spus: „Am explicat la vremea respectivă. Sunt situații total necomparabile. Nu au nimic în comun. Câtă vreme legislația e atât de ambiguă încât oameni de bună credință pot greși datorită interpretabilității, nu a fost cazul să iau măsuri”.

Primarul a dezmințit și zvonul că această sesizare ar putea fi o răzbunare a sa: „Credeți că eu îmi pierd vremea să mă răzbun pe X sau Y? Nu am făcut așa ceva cu oameni care chiar au trecut orice limită în raporturi personale cu mine. Nu ați văzut ce capacitate de ignorare au eu?”. Totuși, întrebat și dacă a consultat activitatea altor angajați, acesta a reiterat ideea că el doar a primit informarea.

Robu a mai amintit și considerațiile pe care le-a avut în sesizare: activitate în scopuri personale realizată de Mirela Toc pe calculatorul de serviciu și numărul mic de ore pe care, consideră el, le-a lucrat efectiv aceasta. Pe lângă, a adăugat acesta: „A primit atribuții de la șeful ei direct, din câte am fost informat, tocmai ceea ce a dovedit că îi place și că se potrivește: să colinde orașul și să ne prezinte poze cu neregulile pe care le vede. Asta trebuia să facă! Nu să intre nu știu pe unde”. Legat de pontajul aprobat de șefii acesteia, primarul a mai spus: „La vremea respectivă, nu știau. Ei au aflat ulterior că ea, de fapt, nu a lucrat”.

Cum și primarul a fost surprins folosind mașina Primăriei în scop personal, iar unul dintre lucrurile sesizate de acesta era folosirea calculatorului de serviciu în scop personal, Robu a mai răspuns unei întrebări legate de acest aspect: „Haideți că degenerăm. S-a întâmplat în afara programului, iar eu am explicat ce s-a întâmplat. Eu lucrez mult peste cât intră în fișa postului, în instituției sau pentru instituție în diferite alte locații. Programul meu de lucru este de 12,13, poate chiar 16 ore câteodată. Cât trebuie, atâta lucrez! Nici nu se poate face comparație… Eu am altă poziție, nu am poziția de angajat”.

