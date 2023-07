Mirela Toc i-a scris ministrului Alina Gorghiu despre ilegalitățile comise de administrația Fritz

Primul termen de judecată în dosarul prin care Mirela Toc, avertizor de interes public, cere emiterea unei Ordonanțe Președințiale pentru suspendarea efectelor Dispoziției nr. 1668 din 11.07.2023, emisă de primarul Dominic Fritz, prin care a fost dată afară din Primăria Timișoara, va fi în data de 2 august. Mirela Toc speră ca pe parcursul procesului împotriva primarului Fritz și Primăriei Timișoara, să rămână angajată în instituție.

”Sancționarea mea disciplinară cu destituirea din funcția publică dispusă prin această Dispoziție nu reprezintă decât represalii pentru raportările și divulgările făcute de mine în calitate de avertizor în interes public. Primarul Dominic Fritz a căutat să se răzbune, să mă hărțuiască și, în cele din urmă, să mă destituie””, spune Mirela Toc în cererea trimisă către Tribunalul Timiș.

Avertizorul de interes public a trimis o scrisoare și ministrului Justiției Alina Gorghiu, senator PNL de Timiș, în care prezintă gravele încălcări ale legii făcute de administrația Frtiz, pe care le-a sesizat în ultimii ani, sesizări care au dus la demiterea ei.

”Stimata doamna ministru Alina – Ștefania GORGHIU,

Subsemnata, TOC MIRELA-ADRIANA, domiciliată în Timișoara, … consilier clasa I, grad superior , la Primaria Municipiului Timisoara pana in data de 17.07.2023, data la care am fot destituita nelegal si in mod abuziv de catre domnul primar Fritz Dominic Samuel, va rog sa luati masurile legale ce se impun cu privire la acest memoriu si in calitatea pe care o aveti de senator de Timis.

Deoarece am sesizat incalcarea legislatiei, prejudicierea bugetului local (de catre domnul primar Fritz Dominic, viceprimarul Ruben Latcau precum si alte persoane cu functii de conducerea din primaria municipiului Timisoara) urmatoarelor institutii ale statului: ANFP, ANI, Curtea de Conturi, GNM, DSP, Institutia prefectului jud. Timis, Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, ilegalitatile nu au fost stopate, functionarii si sefii din aceasta institutie, care au prejudiciat bugetul local, nu au fost dati in judecata pentru recupararea prejudiciilor, nu au fost cercetati disciplinar, nu au fost eliberati din functie nici functionarii care au calitatea de inculpati (dosar nr.12024/325/2023, https://portal.just.ro/325/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=32500000000596627&id_inst=325) .

Din cauza sesizarilor si plangerilor penale am fost supusa represaliilor , am fost detasata nelegal la Directia Generala a Politiei Locale Timisoara, cercetata disciplinar de catre o comisie de disciplina nelegal constituita (anexa 1 sesizare impotriva comisiei de disciplina) si eliberata din functie in data de 17.07.2023 desi sunt avertizor in interes public.

Culmea este ca ANFP, Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor, DGFP-Directia de Audit confirma ceea ce am sesizat (anexa2), in schimb domnul prefect Mihai Ritivoiu (PSD) a avizat de legalitate: Dispozitia nr.2006/03.12.2021 privind constituirea comisiei de disciplina pentru aparatul de specialitate al primarului, organigrama si ROF aprobate prin HCL nr.237/2021 (doar nr. 4507/30/2021, https://portal.just.ro/30/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=3000000000165080&id_inst=30) care a fost anulata definitiv de catre instantele de judecata si alte dispozitii care au fost anulate de catre instantele de judecata (dosar nr. 1105/30/2022, 1103/30/2022, 3689/30/2021 etc.), din cauza suspiciunii privind intelegerea tacita dintre PSD si USR pe plan local. Nici o sesizare adresata domnului prefect nu continea temeiul legal al solutiei adoptate.

Deoarece am sesizat conducerea Primariei Timisoara si a Directiei Generale a Politiei Locale Timisoara sa stopeze discriminarea si hartuirea la care sunt supusa insa fara succes, am denuntat presei ceea ce mi se intampla.

Primarul m-a desemnat să fac parte din echipele care amendau asociațiile proprietari, adică să particip fix la activitatea pe care o raportasem ca fiind nelegală. Acest fapt în sine arată, dincolo de orice dubiu, dorința de răzbunare și calitatea de represalii a actelor primarului. În mod evident, am protestat față de acest abuz purtând un tricou pe care scria ,,STOP ABUZURILOR DIN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA TIMISOARA,, și informând în continuare cetățenii Timișoarei că sunt sancționați abuziv și nelegal, îndemnându-i să atace în instanță amenzile primite.

Lecturând Dispoziția nr. 1668 din 11.07.2023 și Raportul comisiei de disciplină de la anexa 1, se poate observa cu ușurință că acestea au fost considerate „abaterile disciplinare” grave care au impus cea mai aspră sancțiune disciplinară – destituirea din funcția publică.(anexa3),

De menționat că această sancțiune disciplinară a venit în cascadă după alte 2 sancțiuni disciplinare recepționate pentru fix aceleași fapte. Astfel, la data de 08.06.2023 am fost sancționată cu mustrare scrisă prin Dispoziția nr. 1403 iar la data de 20.06.2023 am fost sancționată cu diminuarea drepturilor salariale cu 15% pe o perioadă de 6 luni prin Dispoziția nr. 1494.

Așadar, în decurs de 30 de zile, pentru aceleași „abateri disciplinare” am fost sancționată de 3 ori în cascadă, ultima sancțiune fiind și cea mai aspră.

De asemenea menționez că, dincolo de raportările și divulgările făcute cu privire la amenzile abuzive și nelegale emise în baza HCL 371/2007, am atacat personal în contencios administrativ acest HCL, respectiv cuantumul amenzilor prevăzute în cadrul acestuia care încalcă o normă juridică superioară, respectiv Legea 101/2006, (dosar nr.655/30/2023 , https://portal.just.ro/30/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=3000000000175185&id_inst=30 , anexa 4- acțiunea în contencios administrativ)

Am denuntat public despre amenzile abuzive, dovada fiind articolul https://www.ziuadevest.ro/mirela-toc-functionara-publica-din-primaria-timisoara-intra-din-nou-in-greva-japoneza/, din data de 06.01.2023: ”…Voi intra in greva japoneza deoarece nu vreau sa fiu complice la încălcarea legislației, prejudicierea cetățenilor prin amenzile abuzive aplicate, prejudicierea bugetului local”, a scris funcționara pe rețelele de socializare. Aceasta va purta un tricou cu inscripția „STOP ABUZURILOR DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ TIMIȘOARA”.,,

Este, de asemenea, important de observat opinia separată întocmită de un membru al comisiei de disciplină de la anexa 1, care susține că au scăzut veniturile la bugetul local ca urmare a faptului că subsemnata informam cetățenii că sunt amendați abuziv. Cu alte cuvinte, aveam dreptate.

Din toată această desfășurare a faptelor se poate constata că sancțiunile disciplinare care mi-au fost aplicate nu sunt altceva decât represalii pentru activitatea mea de avertizor în interes public, respectiv pentru că tot ce am sesizat în această calitate s-a confirmat. Iar prin faptul că am sesizat aspecte temeinice și adevărate, am devenit un ghimpe în coasta actualei administrații a Municipiului Timișoara și a primarului, care a căutat să se răzbune, să mă hărțuiască și, în cele din urmă, să mă destituie”, a scris Mirela Toc.

Comentarii

comentarii