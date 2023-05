Misiune dificilă la PNL Timiș. Desemnarea candidatului la funcția de primar al Timișoarei se va finaliza anul viitor

Conducerea PNL Timiș are de ales dintr-un număr mare de candidați, atunci când va desemna persoana care se va lupta pentru funcția de primar al Timișoara. Sunt candidați deja înscriși, alții nu, candidați din exterior, se discută chiar și o alianță pentru un candidat comun. Deci, o adevărată ecuație cu numeroase necunoscute.

Totuși, Alin Nica, liderul filialei, e sigur de victoria la alegerile locale pentru orașul de pe Bega. Începutul anului viitor este punct limită pentru momentul în care PNL Timiș va avea desemnat deja un candidat la funcția de primar al Timișoarei. Nu se știe cine va fi, dar va câștiga sigur, crede Nica.

”Pornim cu maxim doi potențiali candidați până la sfârșitul toamnei, adică sfârșitul lui noiembrie, iar până la sfârșitul anului, începutul anului viitor, să rămână unul singur, în jurul căruia să construim strategia electorală pentru 2024. Dacă n-am fi avut din ce alege, am fi avut o problemă reală. Dar dar chiar și așa, fiindcă avem destul de multe opțiuni, decizia nu este deloc ușoară, fiindcă a alege cea mai bună opțiune e o responsabilitate majoră față de timișoreni. Sunt convins că vom câștiga Primăria Timișoara”, a declarat Nica.

Deocamdată sunt nenumărați posibil candidați. Chiar și unii înscriși cu forța!

”Păi mi se pare că sunt doi, plus încă vreo doi care care, chiar dacă nu se înscriu, oricum îi înscriem noi. Am mai am spus-o și cu alte ocazii. Pe lângă cei doi care s-au înscris, Cosmin Tabără și Sorin Supuran, nu eliminăm nici candidatura lui Nicolae Robu. Sunt și anumite candidaturi din afara partidului pe care le avem în vedere. Luna aceasta vom face al treilea sondaj de opinie pe Timișoara. Am făcut deja niște focus grupuri care să ne ajute să răspundem la anumite întrebări, să vedem anumite profiluri ale potențialilor candidați și anumite slăbiciuni sau puncte tari ale acestora. Toate aceste, să zicem, etape care ne ajută să ne formăm o părere, să luăm o decizie, sunt foarte importante, pentru că decizia o vom lua într-un mod bazat pe date, pe ceea ce așteaptă cetățenii de la noi, și nu ne grăbim să luăm o decizie care după aceea s-ar putea să fie nefericită”, a mai declarat șeful PNL Timiș.

Ca ecuația desemnării să fie și mai complicată, Nica admite că se discută și de o alianță cu partidul cu care PNL împarte guvernarea.

