Misiune economică timișeană la WORLD EXPO OSAKA 2025

Expo Osaka are ca temă „ Designing Future Society for Our Lives”. Cele trei teme secundare ale expoziției „Saving Lives”, „Empowering Lives” și „Connecting Lives” subliniază contribuția statelor la atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă. Se așteaptă participarea a peste 150 de țări și 25 de organizații internaționale, precum și vizita a peste 28 de milioane de vizitatori. Pavilionul României, denumit „The Romanian Magic Box-Creativity and Interactivity” este construit sub deviza sustenabilității și reprezintă un model de dezvoltare bazată pe reciclare și reutilizare.