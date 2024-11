Misiunea economică a CCIA Timiș în Canada și SUA, continuare de succes a internaționalizării afacerilor românești

În perioada 04 – 15 noiembrie a.c., CCIA Timiș a organizat o misiune economică multisectorială la Montréal și New York, dedicată întăririi relațiilor comerciale bilaterale și facilitării colaborării între companiile din România și partenerii internaționali, în funcție de interesul exprimat al participanților.

Programul profesional din cele două destinații a cuprins întâlniri de informare cu oficiali și diplomați români și străini dar și întâlniri B2B cu companii interesate de afaceri cu România.

La Montréal, în data de 5 noiembrie, la sediul Consulatului General al României, delegația CCIAT a participat la o întâlnire cu E.S. Tullia-Imola BALLA, Consul General, căreia i s-au alăturat Gabriel Crișan – Ministru consilier în cadrul Biroului de Promovare Comercial Economică, Andrada Popa – Președintele Camerei de Comerț România-Canada Vest și reprezentanți ai mediului de afaceri românesc din Canada.

Agenda evenimentului a inclus prezentări privind perspectivele economice din Canada și o sesiune de networking prin care au fost identificate câteva oportunități de afaceri pe profilul firmelor prezente, precum și pașii de urmat. dedicată întăririi relațiilor comerciale bilaterale și promovării oportunităților de afaceri dintre România și Canada.

„Întâlnirea cu reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și managerii mai multor companii din România face parte din inițiativele noastre continue de a sprijini antreprenorii români și de a facilita accesul acestora la piețe internaționale”, a declarat Consulul General al României la Montréal.

La New York, în data de 12 noiembrie, la sediul Camerei de Comerț Româno-Americane (RACC) din Downtown, Manhattan, Președintele RACC Elias Wexler și Mike Ionescu, Director al filialei New York al RACC, au organizat o întâlnire sub genericul ”Cinci modele de afaceri pe care companiile din România ar trebui să le ia în considerare înainte de a intra pe piața din SUA”, prilej pentru companiile românești de a primi informații privind oportunitățile oferite de piața americană, pe domeniile de activitate de interes.

La misiunea economică au participat reprezentanți a 8 firme din județul Timiș și din România, care activează în diverse domenii de activitate: construcții rezidențiale din lemn, producție și prelucrare prin tăiere pentru industria automotive, turnătorie de aluminiu, servicii media și publicitate, HoReCa, comerț cu echipamente sportive, servicii de curățenie industrială și alpinism utilitar industrial.

Misiunea economică a fost condusă de Oana Spătaru, consultant cameral CCIAT.

