Misterul castelul Csernovics cu 99 de camere din Macea Arad, pierdut la un joc de… cărți

Comuna Macea din județul Arad a devenit cunoscută în toată Europa, graţie legendelor care s-au ţesut de-a lungul vremii în jurul castelului Csernovics, dar şi a grădinii botanice universitare „Pavel Covaci” care îl înconjoară. Ridicat de o familie nobiliară austriacă, imobilul a fost donat de Imperiul Austriac familiei nobiliare de origine sârbă Csernovics, la începutul secolului al XVIII-lea. –

Castelul s-a aflat în proprietatea acesteia aproape 150 de ani, până când, conform unor mărturii, a fost pierdută la un… joc de cărţi. Următorii proprietari au fost grofii Karolyi, iar medicul Adam Iancu din Curtici l-a cumpărat la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, dar l-a pierdut nouă ani mai târziu, la naţionalizarea din 1948. Oficial are 99 de camere, dar localnicii ştiu că există şi camera cu numărul 100, pentru că, după miezul nopţii, cei care se află în parcul castelului pot auzi sunetul clapelor unui pian. Se spune că însuşi groful Karolyi, unul dintre foştii proprietari ai impozantului imobil, cântă din interiorul camerei secrete. În anul 1991, castelul și grădina botanică au fost închiriate de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – la iniţiativa regretatului prof. univ. dr. Aurel Ardelean, fostul președinte, fiind, ulterior, achiziționate de aceasta. După necesare renovări, Universitatea utilizează castelul drept centru academic de conferințe, pentru evenimente cum sunt întâlnirile universitare cu participare internațională sau Școala de vară de Software Liber „Informatica la Castel”, pe teme de IT și educație.

Grădina botanică universitară „Pavel Covaci” are o suprafaţă de 21,5 ha şi prezintă în colecţiile sale peste 3800 taxoni. Grădina este o instituţie care are atribuţii în procesul de învăţământ, cercetare şi educaţie a publicului în domeniul conservării biodiversităţii vegetale şi mediului şi are relaţii ştiinţifice şi de schimb de material vegetal cu peste 250 instituţii similare din ţară şi din străinătate. În grădină sunt amenajate o serie de sectoare care atrag publicul vizitator, iar în vechiul pavilion de vânătoare Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a amenajat Muzeul Botanic, Colecţia de seminţe, Herbarul, Muzeul Etnografic şi Muzeul Cinegetic.

Povestea Castelului Csernovics din Macea a făcut obiectul emisiunii „Exclusiv în România”, realizată de Cristi Tabără şi echipa sa şi a fost difuzată duminică, 16 mai pe TVR1. La fel ca şi povestea celor trei arădeni artizani ai Marii Uniri de la 1918: Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş şi Ioan Suciu. Căzuţi acum în uitare, aceştia şi-au pus averile şi vieţile în slujba idealului unirii tuturor românilor. „Câţi dintre politicienii de astăzi ar mai face, oare, acest gest?”, se întreabă realizatorul emisiunii.

„Suntem onoraţi de interesul realizatorilor emisiunii „Exclusiv în România” de a descoperi secretele Castelului Csernovics şi povestea Grădinii Botanice Universitare „Pavel Covaci”, ambele aflate în patrimoniul universităţii noastre. Împreună, constituie un important obiectiv ştiinţific, cultural-educativ şi de agrement” – spune prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Comentarii

comentarii