Misterul parlamentarilor de Timiș din dosarul de corupție de la Giroc, pe cale să se lămurească. “Polițistul a bravat, pentru a încasa banii de la moștenitori!”

Misterul parlamentarilor vizati de ancheta DNA Timisoara in dosarul de coruptie deschis dupa investigatiile din comuna Giroc, in care a fost arestat preventiv, deja, si un agent de politie, adjunct de sef de post, este pe cale sa se risipeasca, in ciuda faptului ca opinia publica asteapta ca procurorii anticoruptie sa dezvaluie acest secret cu tenta politica.

Dupa ce liderul PSD Timis, Alfred Simonis, a garantat ca niciunul dintre parlamentarii filialei pe care o conduce nu este implicat in acest presupus trafic de influenta, mai cu seama ca vicepremierul Sorin Grindeanu este deputat de Timis si locuieste chiar in Giroc, au aparut primele semne ca tema parlamentarilor care ar fi trebuit sa mituiasca un judecator de la Bucuresti, pentru a rezolva retrocedarea a 11,5 hectare de teren, nu este decat o fumigena lansata de catre politistul arestat preventiv.

“Banii au fost incasati, anul trecut, in august, chiar in sediul Politiei Giroc.

Mostenitorii terenului in discutie au fost convinsi de catre adjunctul sefului de post, care a adus in discutie faptul ca ar beneficia a sprijinul a doi parlamentari, sa aduca 13.000 de euro, care ar fi trebuit sa ajunga la judecatorul dosarului. Pentru ca totul sa fie bine.

Anchetatorii au stabilit, in cele din urma, ca banii au ramas la politist si, de cate ori a fost intrebat de soarta dosarului, spunea ca e pe cale de rezolvare si ca asteapta vesti de la cei doi parlamentari.

Asa a reusit sa tot amane momentul decontarii”, a dezvaluit o sursa din preajma anchetei, pentru impactpress.ro.

