Miting la Timișoara pentru a cere demisia conducerii Uniunii Ucrainenilor din România, acuzată de deturnarea a 2,7 milioane de euro primiți de la Guvern

Ucrainenii din Timis s-a alaturat, sambata, revoltei care a cuprins mai multe filiale ale Uniunii Ucrainenilor din Romania (UUR), in cadrul unui protest tot mai „fierbinte” indreptat impotriva actualei conduceri a organizatiei. Astfel, de la ora 16, in fata Casei de Cultura a Ucrainelor din Judetul Timis, s-au adunat peste 200 de persoane, care au cerut demisia actualilor conducatori ai UUR si organizarea de alegeri libere.

Protestatarii spun ca s-au saturat de abuzurile celor care conduc aceasta structura si de modul discretionar in care inteleg sa imparta banii pe care ii primesc de la statul roman, care ar trebui folositi strict pentru consolidarea identitatii acestei minoritati etnice din Romania, nu deturnati in scopuri private.

In pregatirea actiunii de azi, de la Timisoara, unde s-au semnat liste pentru demiterea conducerii, protestatarii au creat si mai multe grupuri de facebook, cum ar fi Ucrainenii Din Banat, Ucrainenii Din Bucovina sau Ucrainenii Democratici Din Maramures, pagini pe care isi exprima doleantele si cer demisia actualei conduceri a UUR.

„Acest protest l-am organizat pentru constientizarea membrilor nostri, pentru a da o directie mai buna acestei Uniuni. Altfel, exista riscul sa disparem ca si nationalitate. Suntem ucraineni, nascuti aici, primim bani de la Guvernul Romaniei ca sa ne putem dezvolta ca minoritate etnica, sa putem promova cultura noastra de buna calitate”, a explicat unul dintre organizatorii mitingului.

In prealabil, s-a acuzat faptul ca o mare parte din subventia de 2,7 milioane de euro venita de la Guvern este cheltuita de un grup restrans din fruntea orgnizatiei.

De altfel, mesajul pretext la acest protest, care a fost postat pe Facebook, face o paralela cu declansarea revolutiei din Decembrie 1989, folosindu-se sloganul „Azi la Timisoara, maine in toata tara!”.

Deocamdata, desi s-a semnalat sifonarea banilor publici de catre conducerea UUR la diferite unitati de parchet, chiar si la Departamentul pentru Relatii Interetnice, inca nu s-au intreprins niciun fel de cercetari. In aceste conditii, exista riscul ca Uniunea Ucrainenilor din Romania sa se confrunte cu acelasi tip de scandal penal, precum s-a confruntat, in 2018, Uniunea Bulgarilor din Banat – Romania, cand deputata Mihaela Csokany, fosta contabila a Uniunii, a fost acuzata ca si-a virat in cont aproape 1 milion de lei.

”Azi la Timisoara, maine in toata tara!

Haideti, fratilor ucraineni, din MARAMURES, SUCEAVA si cei din TOATA TARA, alaturati-va demersului inceput de ucrainenii din Banat pentru strangerea de semnaturi si inlocuirea conducerii Uniunii Ucrainenilor din Romania, mai exact a familiei Petretchi (tata si fiul) care nu ne fac cinste, sunt niste persoane fara teama de Dumnezeu si fara pic de rusine, care isi urmaresc doar propriile interese, isi bat joc de toata comunitatea ucraineana, se plimba pe banii nostri cu masini scumpe, avioane, excursii, hoteluri scumpe, salarii si multe alte beneficii.

Suma de 2.700.000 de euro, primita anual de la Guvernul Romaniei, vine pentru intreaga comunitate de ucraineni din Romania. Acesti bani sunt repartizati in functie de numarul persoanelor de etnie ucraineana, care sunt inscrise la recensamantul populatiei, nu pentru organizatia UUR. Daca nu am exista noi, ca minoritate ucraineana, UUR nu ar beneficia de aceste fonduri, din bugetul statului roman.

Or, in fruntea organizatiei noastre – UUR, sunt cateva persoane: Petretchi Nicolae Miroslav, Petretchi Miroslav, Horvat Liuba, Pasenciuc Vasile, Buciuta Vasile, Traista Mihai, Herbil Ioan, care decid soarta banilor nostri, impart aceste sume de bani dupa bunul lor plac, numai persoanelor care le sunt supuse sau catre familiile lor, iar cine indrazneste sa gandeasca, sa vorbeasca si sa-si argumenteze un punct de vedere pentru bunul mers al comunitatii, este imediat pedepsit, dat afara si umilit. Oare este normal acest comportament abuziv?

Am primit o informatie, pe surse, conform careia domnii Traista si Herbil ar prelua conducerea Uniunii, in cazul in care asociatia familiala pica.

Oare este just ce se intampla? Acum este momentul potrivit pentru a schimba aceste practici neortodoxe si neplacute lui Dumnezeu! Este momentul sa ne gandim la toti etnicii ucraineni si la o schimbare reala si pozitiva, in folosul comunitatii noastre!”, este mesajul protestatarilor, postat pe Facebook.

