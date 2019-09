Moarte cumplită pentru un bărbat din Timiș

Moarte cumplita pentru un barbat de 67 de ani din Timis. Omul, care locuia in satul Farasesti, a fost gasit mort luni seara de catre un padurar din zona din apropierea localitatii. Imediat ce a facut descoperirea, angajatul Ocolului Silvic a sunat la 112. Cei care l-au cunoscut pe barbat sustin ca acesta a plecat luni dimineata dupa niste fan, cu un tractor cu remorca. Pentru a ajunge la terenul pe care singur l-ar fi cosit, barbatul a ales un drum de piatra, in panta si foarte ingust. Se pare ca la un moment dat tractorul s-a rasturnat si l-a surprins pe barbat sub el. Omul a reusit sa se elibereze si s-a tarat cativa metri sperand ca va ajunge sa ceara cuiva ajutor. Din nefericire, zona nu este una foarte circulata, astfel ca barbatul nu a fost vazut de nimeni si a murit, cel mai probabil, din cauza ranilor pe care le-a suferit. Localnicii spun ca, avand in vedere ca remorca era goala, omul sigur nu a ajuns dupa fan iar accidentul s-ar fi produs dimineata, el fiind gasit seara, prea tarziu ca sa mai poata fi salvat. Trupul neinsufletit a fost dus la morga unde medicii legisti vor stabili cauza mortii.

Sursa: lugojinfo.ro

