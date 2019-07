Moarte fulgerătoare în vestul țării. O tânără doamnă a politicii și vieții sociale s-a stins la doar 49 de ani

Dana Babencu a fost una dintre persoanele care a iubit foarte mult orașul în care a trăit, astfel că a încercat să se implice cât mai mult în campanii civice și sociale. A fost membră a Platformei Ro100, a Asociației Aradul Civic și apoi a filialei USR Arad. Peste tot unde a fost încercând să facă multe campanii prin care să vină în ajutorul oamenilor.

Dana Babencu a părăsit această lume în această noapte, la vârsta de doar 49 de ani, după ce a fost internată în spital. Vestea a lăsat mare tristețe printre cei care au cunoscut-o.

„Astazi este o zi trista pentru noi toti. Asa sunt toate zilele in care cineva cu suflet mare si bun pleaca dintre noi. Dana a fost un om de milioane! Un om pe care ma bucur enorm ca am avut ocazia sa il cunosc, o femeie care mi-a devenit prietena si de la care inca aveam multe de invatat. Dana Babencu a fost una dintre cele mai active si implicate persoane in activitati civice, acea persoana care mereu cauta moduri de a ajuta, de a face activitati de care sa beneficieze si cei mai putin norocosi.

PRINTRE ULTIMELE MESAJE DE LA EA, PE CAND ERA PE PATUL DE SPITAL, A FOST CEEA CE VEDETI IN POZA DE MAI JOS. CHIAR SI ATUNCI, SE GANDEA LA CUM SA FACA BINE. ASADAR, CINE DORESTE SA AJUTE SECTIA DE TERAPIE INTENSIVA SI SA DONEZE/SPONSORIZEZE SPITALUL CU DOUA APARATE DE AER CONDITIONAT DE 15000*BTU, ROG SA O FACA IN NUMELE EI.

Drum lin spre ingeri, draga Dana!”, scrie Alina Pop pe Facebook.

