Mobilitate Erasmus+ de succes a studentei Osan Denisa, de la Facultatea de Management și Turism Rural din cadrul USV Timișoara

Mobilitate Erasmus+ de succes a studentei Osan Denisa, din anul IV, Facultatea de Management și Turism Rural din cadrul Universității de Științele Vieții Timișoara.

Felicitări, Denisa! “Prin programul Erasmus+ am reușit să ies din zona mea de confort și am prins curaj în societate. Am descoperit o altă lume și am învățat că indiferent de credința sau cultura noastră, putem învăța lucruri noi unii de la alții. Mulțumesc Universității Erciyes pentru că au acceptat să fac parte din cercul lor”, spune Denisa.

