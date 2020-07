”Modelul Robu” de administraţie participativă: formular on-line pe Facebook-ul filialei locale a PNL

Acuzat permanent că refuză metodele celor de la Oradea sau Cluj, de a aplica modeul administraţiei participative, prin care cetăţenii decid direct o serie de obiective în care municipalitatea să bage bani, Nicolae Robu a încercat să demonstreze că nu e deloc aşa. Mai mult, administraţia condusă de el ar fi chiar premiată pentru astfel de iniţiative!

Pentru a se vedea că şi la Timişoara cetăţenii decid, el cere părerea oamenilor asupra unui nou subiect apărut, anume ce să se facă pe un teren de 1,5 hectare, din zona Bucovinei, pentru care Primăria Timişoara a rezolvat problemele juridice legate de proprietate. „Am reuşit să finalizăm toate disputele legate de acel teren, desigur favorabile nouă, avem acum o situaţie de a imagina o dezvoltare complexă acolo, pe un spaţiu larg. Este un teren larg, situat lângă parcul din zona Bucovina”, a spus Robu

Metoda „administraţiei participative” aplicată este una ciudată, fără nicio legătură cu cea folosită la oraşele din Alianţa Vestului. La Timişoara, „participarea” se face pe Facebook, printr-un formular online. Solicitarea este lansată, nu pe site-ul sau pagina de Facebook a primăriei, ci pe cea a filialei locale a PNL, anunţul purtând şi sigla acelui partid. Opţiunile lansate sunt: extindere parc, loc de joacă, teren de sport sau o grădiniţă. Iar oamenii sunt puşi să apese pe un link, care îi duce spre un formular online, unde opţiunile sunt şi mai multe.

Legat de lipsa administraţiei participative, primarul a combătut ferm asemenea afirmaţii, doar că ideea sa asupra acestui proces e una specială.

„Vrem să facem asta (n.r. consultare pe tema investiţiei pe acel teren), aşa cum am procedat întotdeauna, am avut administraţie participativă. Am primit şi un premiu. Noi ne consultăm cu consiliile de cartier, pe loc acolo, oamenii vin şi discută şi văd că discuţiile cu robu au consecinţe pe teren. Inclusiv discuţiile telefonice, la radio. Ce aţi sesizat se rezolvă în câtzeva zile”, a mai subliniat Robu.

Comentarii

comentarii