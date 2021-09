Momente grele pentru Dan Negru. A murit un important membru al familiei

Tragedie ├«n familia lui Dan Negru. Cunoscutul prezentator TV a pierdut un important membru al familiei. Anun╚Ťul a fost f─âcut ├«n aceast─â diminea╚Ť─â, chiar de jurnalist, pe pagina sa de Facebook.

Este vorba despre c├óinele familiei sale, ÔÇ×un ciob─ânesc mioritic uria╚ÖÔÇŁ, de care to╚Ťi erau extrem de ata╚Öa╚Ťi. ├Än postare, Dan Negru aminte╚Öte c─â acesta era singurul s─âu prieten. Prezentatorul TV a postat un mesaj emo╚Ťionant, de adio, pentru cel care i-a fost al─âturi timp de 16 ani.

ÔÇ×Mi-am pierdut ├«n diminea╚Ťa asta singurul prieten. 16 ani eu am fost ├«ntreaga lui lume si el a fost ÔÇ×omulÔÇŁ meu preferat. Am ├«nt├ólnit mul╚Ťi oameni care de departe p─âreau ceva ╚Öi de aproape erau altceva. C├óinii sunt a╚Öa cum parÔÇŽ├Äi spuneam Google ╚Öi-l alintam Pufi. Era un ciob─ânesc mioritic uria╚Ö ╚Öi pentru mine, Pufi avea blan─â in loc de aripi. 16 ani am fost ├«mpreun─â. A fost singurul care cerea pu╚Ťin ╚Öi merita multÔÇŽ De azi, pe l├óng─â tata ╚Öi bunici, mai am ╚Öi un c├óine care m─â a╚Öteptat─âÔÇŽMUL╚ÜUMESC pentru to╚Ťi ani ─â╚Ötia ! Pufi e de azi dincolo de soareÔÇŽÔÇŁ, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Al─âturi de acest mesaj emo╚Ťionant, Dan Negru a postat ╚Öi o fotografie ├«n care ├«l putem vedea al─âturi de c├óinele s─âu, Pufi.

Comentarii

comentarii