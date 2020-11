Moș Crăciun alege din timp darurile la Iulius Town! Descoperă idei de cadouri și profită de ofertele Black Friday X-MAS Edition

Mai sunt doar 35 de zile până la Crăciun, iar atmosfera de sărbători deja se face simțită, așa că toată lumea stă cu gândul la cadouri. Cei mai harnici au fost deja la cumpărături de Black Friday, dar cum reducerile nu pot fi niciodată prea multe, mai ales în preajma sărbătorilor, magazinele din Iulius Town te întâmpină cu oferte speciale până la finalul lunii noiembrie. Consultă catalogul online și pregătește-te din timp pentru sărbători!

Toți iubim Crăciunul, dar de regulă, cele mai așteptate sărbători de peste an vin la pachet cu multă agitație, goană după cadouri, decorațiuni, brad și preparate pentru masa de sărbătoare. Iulius Town vine însă în întâmpinarea ta și a pregătit un Black Friday X-MAS Edition, care ține până pe 29 noiembrie 2020, pentru ca tu să-ți faci în liniște cumpărăturile și să beneficiezi de reduceri de până la 80%.

Cel mai bun cadou nu e doar cel oferit din suflet, dar și ales personalizat, mai ales dacă reușești să oferi celor dragi ceea ce și-au dorit de mult timp. Pentru ea poți alege un cadou prețios pe care îl va purta zi de zi pentru că Teilor, Pandora, Splend’or, Meli Melo și Be in Time au reduceri de până la 50%. Cu siguranță îi vei aduce un zâmbet larg pe față și dacă optezi să-i dăruiești perechea de pantofi pe care și-o dorește de mult, iar pentru asta poți face o vizită la Anna Cori, Musette, Il Passo, Ecco, Benvenuti, CCC, Deichmann și Pantoful Galben, unde prețurile au scăzut cu până la 70%. Ținute dar și prețuri speciale de sărbători au pregătit și magazinele de îmbrăcăminte, așa că Nissa, Peek& Cloppenburg, Guess, Invidiauomo, Leonard Collection, Terranova, Lee Cooper, Intimissimi, dar și alte locații de profil afișează discounturi. Și cum fiecare femeie iubește parfumurile, produsele de make-up sau cosmetică, poți face o vizită și la M.A.C. Cosmetics, Xpert Beauty, The Body Shop, Marionnaud, dar și la celelalte branduri de profil, pentru a achiziționa un cadou ce o va cuceri.

Un accesoriu aparte care completează ținuta, o pereche de pantofi eleganți, un pulover călduros sau o cămașă croită corect sunt câteva idei de cadouri potrivite pentru el. Oferte în acest sens au pregătit Antoni Zeeman, D’S Damat, Bigotti, Seroussi, Musette, dar și multe alte magazine. Dacă îl pasionează tehnologia, nu ezita să faci o vizită la Media Galaxy, dacă este o fire atletică profită de reducerile de la Grid, Distinctive, Vgeneration, Superdry și New Era, iar ochelari cool pe care să-i dăruiești poți achiziționa de la Interoptik Shops și Optiblu.

Pentru cei mici, cadourile de Crăciun trebuie să fie magice, doar nu în zadar, în fiecare an, Moșul primește milioane de scrisori. Chicco, Coccodrillo, Deluka, Dinoland și Big Step vin cu oferte în sprijinul său.

Și pentru că sărbătorile de iarnă sunt despre timpul petrecut, acasă, alături de familie, dă o fugă și până la Nobila Casa, Meli Melo și Ximi Vogue, unde vei găsi

decorațiunile perfecte pentru sărbători magice. Dacă îți propui să pregătești tu masa de Crăciun, Kitchen Shop are reduceri la toate produsele, iar dacă plănuiești să citești în zilele libere fă o vizită la Cărturești.

Surprizele nu se opresc aici, așa că trebuie să consulți catalogul online și să vii la Iulius Town pentru a profita de ofertele din magazine și pentru a găsi cadourile perfecte pentru cei dragi. Iulius Town este deschis pentru experiențe sigure de shopping în intervalul orar 10.00 – 21.00.

