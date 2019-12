Moș Crăciun Motociclist! Acțiune caritabilă cu strângere de fonduri

Moș Crăciun va veni și în acest an pe motocicletă la Lugoj, pentru a împărți daruri copiilor din municipiu și nu numai. Pentru reușita acțiunii, Road Patrol MC Lugoj împreună cu Motocicliștii Lugoj, organizează o seară caritabilă cu strângere de fonduri, la care sunt invitați să participe toți motocicliștii și prietenii clubului. Evenimentul va avea loc sâmbătă seara (14 decembrie), de la ora 19, în Clubhouse-ul Road Patrol din Lugoj (strada Mihai Eminescu), cu participarea trupei „Vai Ș’Amar” din Hunedoara și a altor invitați, care vor întreține atmosfera. Acțiunea de împărţire a darurilor pentru cei mici, desfășurată sub genericul “Moș Crăciun Motociclist” și ajunsă la cea de-a VI-a ediție, se va desfăşura duminică, 22 decembrie, de la ora 12, în Piața I.C. Drăgan din Lugoj, unde are loc și tradiționalul Târg de Crăciun.

