Moșii de vară. Ce se împarte de Sâmbăta morților. Tradiții și supersiții

In fiecare an, in sambata de dinaintea Duminicii Rusaliilor, se pomenesc mortii, zi ce mai poarta numele de Mosii de Vara. Anul acesta, Mosii de Vara 2023 se praznuiesc sambata, 3 iunie 2023.

Tot ce se da de pomana de Mosii de Vara trebuie sa fie nou si proaspat. De Rusalii se obisnuieste sa se imparta in vase de lut (cani, strachini) pictate cu motive florale. De mancare se gateste orez cu lapte sau gris cu lapte, iar canile sunt umplute cu vin, apa sau lapte. In unele sate bucovinene „Mosii de vara” incep inca in dimineata sambetei de Rusalii, cand pomenile amintite mai sus se trimit pe la casele vecinilor.

Dar ritualul de pomenire are loc mai ales in cimitire, unde mormintele sunt curatate si impodobite din timp, iar lumanarile ard intreaga perioada in care se desfasoara ceremonialului de pomenire. In unele zone geografice mormintele se impodobesc cu ramuri de tei sau nuc. Impacarea sufletelor mortilor si intoarcerea lor fara incidente in morminte depind de bogatia ofrandelor (pomenilor) si de respectarea ritualului.

In aceasta zi se mai dau de pomana ceapa sau usturoi verde, pentru ca gradina lor sa fie roditoare.

Daca in ziua Mosilor de Vara se scoate apa din fantana, oamenii lasa un ban langa aceasta pentru cei morti.

Tot in aceasta zi se duc la biserica crengi de tei si frunze de nuc, pe care preotii le sfintesc iar mai apoi crestinii le pun la icoana sau la streasina casei pentru ca spiritele rele sa ocoleasca gospodaria.

De asemenea, se crede in popor se crede ca teiul sfintit poate vindeca surzenia.

Nu ai voie sa dormi afara, sa mergi la raspantii, sau la fantana deoarece se zice ca din Joia Mare bantuie mortii pana in aceasta zi, cand se reintorc in mormant.

Se zice ca daca femeile torc in aceasta zi colacii dati de pomana se intorc inapoi. De asemenea, nu se fac/arunca laturi/gunoi in aceasta zi, deoarece ajung in gura mortilor si se pot razbuna, potrivit sfatulparintilor.ro.

Comentarii

comentarii