Moștenirea Cenadului. Românii și ungurii și-au dat mâna prin școlile din Jimbolia și Békéscsaba

Elevii și cadrele didactice din Școala gimnazială Jimbolia Timiș au acumulat multă experiență, iar instituția s-a îmbogățit, printre altele, cu o sală multifuncțională nouă.

Asta datorită cooperării cu școala „Savio Szent Domonkos” Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Școala Generală și Grădinița catolică „Sfântul Dominic Savio”) din Békéscsaba, Ungaria, printr-un proiect finanțat din fondurile Uniunii Europene.

Proiectul „Heritage of Csanád, bridge of schools” – cross-border cooperation of Catholic schools / Moștenirea Cenadului – punte între școli este finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria, cod eMS ROHU – 281, având perioada de implementare 01.01.2020–31.12.2021, și valoarea totală eligibilă de 210,350.00 EUR.

Lider de proiect este școala „Savio Szent Domonkos” Katolikus Általános Iskola és Óvoda Békéscsaba, iar Școala Gimnazială Jimbolia este partener în cadrul proiectului în valoare de 105.025 EUR, din care: 89.271,25 EUR fonduri europene, 13.652,20 EUR cofinanțare națională, și 2.101,55 EUR contribuție proprie, asigurată din bugetul local.

Obiectivul principal al acestui proiect este intensificarea cooperării între instituțiile partenere privind păstrarea identității și promovarea tradițiilor culturale.

„Acest proiect implementează, prin cooperarea transfrontalieră a școlilor în regiunea Békés–Banat, explorarea și cunoașterea valorilor etnografice, culturale și geografice. Programul urmărește să consolideze identitatea culturală prin promovarea și transmiterea tradițiilor. Cele două școli au încercat să implementeze reciproc bunele practici în propria instituție prin învățare experiențială”, a subliniat Mihaiela Geambazu responsabil proiect, directoarea Școlii gimnaziale Jimbolia.

Pe parcursul derulării proiectului au avut loc mai multe evenimente și întâlniri româno–maghiare. Activitățile principale care s-au desfășurat în Jimbolia: lansare proiect, prezentare oraș, slujbă la Biserica catolică; ateliere de lucru, expoziții comune (fotografie, icoane pe sticlă, mâini dibace, etc.); inaugurare sală multifuncțională, recondiționată total, dotată cu tehnică modernă pentru prezentări, conferințe, sistem de sonorizare, mobilier mobil, scenă; program cultural-artistic (ansamblul de dansuri instruit timp de 10 luni); realizare grădină verticală în curtea școlii; tur de studiu în Jimbolia, schimb de experiență și de bune practici între cadrele didactice și elevii din cele 2 școli.

Activități similare s-au desfășurat și la școala din localitatea Békéscsaba.

În cadrul atelierelor, elevii a dobândit abilități practice, de lucru manual, au învățat diferite tehnici de realizare a obiectelor decorative, au realizat lucrări și expoziții comune cu elevii din școala parteneră, acest lucru contribuind la o cunoaștere și legătură mai strânsă între aceștia și dezvoltarea simțului estetic” – a mai adăugat Mihaiela Geambazu.

Colaborarea dintre cele două școli s-a materializat în cadrul ultimului eveniment transfrontalier și printr-o „lecție” de istorie locală. Întâlnirea a avut loc în noua sală multifuncțională amenajată și dotată în cadrul proiectului, sală care se află în clădirea care face parte din fostul castel Csekonics. La evenimentul din data de 15.12.2021 a fost realizat o radiografie a localității evidențiind cele trei etnii care și-au pus amprenta asupra urbei noastre: germanii, maghiarii și românii.

