Ultimul monarh al României, MS Regele Mihai I ar fi împlinit astăzi 98 de ani, fiind ultimul supravieţuitor dintre şefii de stat de după cel de-al Doilea Război Mondial.

A devenit pentru prima dată rege la doar cinci ani, după moartea bunicului său, Ferdinand, şi în urma renunţării la tron a lui Carol al II-lea, tatăl său, în anul 1925. La 10 mai 1941, de Ziua Naţională a României, prin decret semnat de Ion Antonescu, a fost înălţat la gradul de mareşal, bastonul fiindu-i înmânat de conducătorul statului.

Pe 25 octombrie 2011, Regele Mihai a fost invitat, pentru prima dată după abdicare, să susţină un discurs în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului României.

“Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, sunt mai bine de 60 de ani de când m-am adresat ultima oară naţiunii de la tribuna Parlamentului. Am primit cu bucurie şi cu speranţă invitaţia. Prima noastră datorie este să ne amintim de toţi cei care au murit pentru independenţa noastră în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem şi în decembrie 1989. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul. (…). Am servit naţiunea română de-a lungul unei vieţi lungi şi pline de evenimente, multe nefericite. După 84 de ani de când am devenit rege pot spune că cele mai importante lucruri de dobândit după libertate şi democraţie sunt şi demnitatea. Democraţia trebuie să îmbogăţească arta cârmuirii, nu să o sărăcească. România, ca şi toate ţările din Europa, are nevoie de cârmuitori respectaţi şi pricepuţi. Nu trebuie niciodată uitaţi românii şi pământurile româneşti care ne-au fost luate, ca urmare a împărţirilor Europei în sfere de influenţă. Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în ţara noastră sau dacă vor să rămână separaţi. Jurământul meu a fost făcut şi continuă să fie valabil pentru toţi românii. Ei sunt toţi parte a naţiunii noastre şi aşa vor rămâne totdeauna”, spunea Regele Mihai I al României.

Ziua de naştere a MS Regele Mihai I s-a sărbătorit întotdeauna cu Ziua Armatei României, “coincidenţă” pe care nici regimul comunist nu a anulat-o.

