Multinaționala Kimball Electronics a modernizat o sală clasă la Școala nr. 15 Timișoara

Marți, 24 mai 2022, la ora 09:00, în prezența prichindeilor, a fost tăiată panglica și inaugurată oficial prima sală de clasă a Școlii Generale nr. 15 Timișoara renovată integral de către multinaționala americană Kimball Electronics Romania, cu următorul slogan afișat pe perete:

”Viitorul tău depinde de ceea ce înveți și faci astăzi! Să ai încredere în tine mereu, poți face lucruri extraordinare!”

La eveniment au participat reprezentanții companiei Kimball și ai Școlii nr. 15, precum și reprezentanții Kimball Electronics Inc. (USA), alături de reprezentanți ai Primăriei Timișoara și ai Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Proiectul de reabilitare a clasei a fost unul integral, cu tot ce a fost necesar pentru condiții bune necesare educației: infrastructură (parchet, pereți, tavan), instalații (calorifere), mobilier nou (băncuțe, scaune, catedră, dulapuri, tablă).

Dan Copocean, managerul general al Kimball Electronics România, a explicat de ce s-a implicat în acest proiect minunat: ”Este un vis și o misiune îndeplinită din partea Kimball Electronics Romania. Totul a început la sfârșitul anului 2021, când domnul director al Școlii nr. 15 a venit cu inițiativa de a renova o clasă, de fapt o provocare pentru multinaționalele care activează aici, iar noi am răspuns imediat, fiindcă facem parte din comunitate, iar activitățile de responsabiliate social fac parte din cultura noastră și reprezintă o prioritate pentru noi.

Am început renovarea la sfârșitul anului 2021, iar acum redăm acest cadou prețios către Școala nr. 15. Cu acest prilej aș vrea să provoc comunitatea multinaționalelor să ne ia ca exemplu și să adopte câte o clasă sau mai mai multe și să le renoveze, totul în interesul elevilor, al școilii și al comunității, din care toți facem parte. Astfel, ajutăm elevii să se dezvolte și să învețe într-un mediu mai civilizat, sănătos și curat. Copiii sunt resursele viitorului nostru!.

Fie că suntem entități, autorități, antreprenori, angajați, cu toții avem în față același viitor: cel pe care îl susținem să prindă contur astăzi! Câteodată noi identificăm modul în care putem contribui în comunitate, iar, uneori, oportunitățile de a ajută vin către noi”.

În toamna anului 2021, prof. Petru Străin, directorul Școlii Generale nr. 15 Timișoara, lansa, prin intermediul rețelelor sociale, un apel public către companiile multinaționale din Timiș: o invitație de a fi suport în renovarea unei săli de clasa din instituția pe care o conduce, alături de promisiunea că această clasa va purta numele companiei care o va reabilita (textul integral aici:

Domnul Dan Copocean, managerul general al Kimball Electronics România a răspuns pozitiv acestui apel și… a promis că va renova o clasa: clasa Kimball Electronics!.

”Ne-am dorit să fie o amprenta urbană a scopului companiei noastre, în afară obiectivului de profit și de dorința noastră de a fi angajator foarte bun pentru angajațîi noștri: crearea calității pentru viață!

Fiecare copil are dreptul la educație, are dreptul să aibă condițiile de baza în dezvoltarea să, să simtă că merită să primească resursele necesare dezvoltării sale! În cazul copiilor care se află în situațîi speciale de viață, fie că este vorba de venituri modeste în familie, sau provin din familii monoparentale, sau se află în alte tipuri de situații speciale, nevoia de a primi resurse necesare de baza are un impact extraordinar nu doar pe termen scurt (o luna/ o săptămâna, un an școlar) pentru prezența fizică la școală, dar are impact în a-l încuraja și susține pe elev:

Să vină cu drag la școală. Să perceapă educația că fiind un demers prin care își poate îmbunătăți situația actuală – se va dezvoltă și va avea acces la resurse mai bune în viață. Să rămână activ în mediul educațional și să nu renunțe la școală. Să îi inspire pe alți copii, frați sau prieteni, să continue educația.

Kimball Electronics România, Timiș, Remetea Mare nr. 637/A, a fost fondată în anul 2015 cu o investiție totală de peste 30 milioane euro și în prezent, cu suportul a +400 angajați, deservește 9 clienți din segmentele automotive, industrial și medical. Compania are planuri de dezvoltare pe termen lung, pe un teren deja achiziționat, într-un ritm ponderat de creștere și mult focusat pe industria 4.0 și automatizare.

La nivel global, corporația Kimball Electronics a împlinit 60 de ani de activitate la nivel global în oferirea de servicii premium de manufacturare în industria electronicii. Mai multe informații se regăsesc aici: www.kimballelectronics.com

Mesajul companiei către copiii care vor învață în această clasa este: “Viitorul tău depinde de ceea ce înveți și faci astăzi! Să ai încredere în ține mereu: poți face lucruri extraordinare!”

