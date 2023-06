Municipalitatea timișoreană vrea să schimbe total Piața Mocioni. Proiectul regenerării urbane, supus dezbaterii publice

Străzi cu o singură bandă de circulație auto, placări cu piatră, shared space, mobilier urban nou, bandă de circulație specială pentru autobuz, copaci de înălțime medie, toate acestea sunt incluse în cel mai nou proiect de regenerare urbană gândit pentru una dintre zonele Timișoarei. De această dată, în atenția primăriei este zona Piața Mocioni.

Publicul își poate spune părerea pe această temă. Primăria Timișoara, împreună cu proiectantul, societatea Total Business Land SRL, invită cetățenii să participe la prezentarea publică a conceptului de regenerare urbană prin reabilitarea, modernizarea și reorganizarea spațiilor publice din zona Pieței Alexandru Mocioni.

Întâlnirea are loc miercuri, 7 iunie, de la ora 17, în sala de festivități ,,Preot Ioan Imbroane”, a Parohiei Iosefin, Piața Alexandru Mocioni nr. 9 (Küttel).

Zona vizată include atât tronsonul bulevardului 16 Decembrie 1989, între Piața Alexandru Mocioni și Podul Traian, cât și căile de acces pe străzile Gh. Doja, Miron Costin, Timotei Cipariu, Zugrav Nedelcu, Ady Endre, Emanoil Gojdu, bd. Regele Carol I, I.H. Rădulescu, Treboniu Laurian și Splaiul Tudor Vladimirescu.

Prezentarea proiectului va fi putea fi urmărită și online, pe pagina de Facebook a primăriei.

”Principalele deficiențe prezente in momentul de fața sunt traficul auto intens (ceea ce inseamnă zgomot, noxe), lipsa spațiilor verzi, lipsa unui spațiu prielnic întâlnirilor și a petrecerii timpului liber, cu efecte asupra economiei locale și a interesului fața de o zonă monument istoric, fiind tratată ca o zonă de tranzit care nu invită trecatorul la odihnă si loisir. Propunerea vizează prioritizarea pietonilor și bicicliștilor precum și transformarea zonei într-un spațiu de promenadă dedicat locuitorilor și turiștilor, spațiu ce pune in evidență valoarea arhitecturală, istorică si culturală a cartierului Iosefin, aducând partea socială in prim plan. În acest sens, se vor largi trotuarele pietonale, se vor introduce piste de biciclete și spații verzi pentru încurajarea plimbărilor, spațiile de odihnă vor fi dotate cu mobilier urban modern și facil. Finisajul trotuarelor se va înlocui cu dale din piatră, se va reconfigura rețeaua de iluminat stradal și se va introduce iluminat decorativ și monumental, se vor moderniza rețelele edilitare din zonă. Piețele istorice sunt printre cele mai importante atracții turistice și implică suprafețe mari pavate dedicate pietonilor, flexibilitate funcţională, limitarea obstacolelor spaţiale pentru libertatea de mișcare a oamenilor și punerea în valoare a fondului arhitectural istoric”, se spune în prezentarea proiectului.

Totodată, proiectanții încearcă să limiteze circulația rutieră, pentru reducerea noxelor, chiar dacă vorbim despre una dintre cele mai utilizate rute de penetrație spre centru orașului. Soluția propusă: o singură bandă de circulație pe sens, iar pentru fluidizare semafoare la trecerile de pietoni.

”Pentru fluidizarea transportului public se propune realizarea unei benzi speciale pentru autobuz, acest lucru ducând la timpi mai scurți de așteptare a autobuzului și tramvaiului. În vederea limitării noxelor produse de autovehicule se propune limitarea traficului auto pe blvd. 16 Decembrie 1989 la o bandă pe sens de circulație, cu semafoare la trecerile de pietoni pentru fluidizarea traficului și siguranță pietonală precum și copaci și spații verzi care vor ajuta la curățarea aerului”, conform proiectului.

Astfel, trotuarele ar urma să fie lărgite, apar și aici celebrele piste de biciclete și sunt prevăzute spații verzi, dar și montarea de mobilier urban. Se va modifica iluminatul stradal și se introduce cel arhitectural, copacii de mari dimensiuni nu mai sunt preferați, iar cei medii sunt alegerea proiectantului. Aceștia vor deveni parte a unei perdele forestiere.

În zona Pieței Mocioni se va utiliza pavarea cu piatră, iar piața în sine va deveni loc de întâlnire și organizare de evenimente. Revine în actualitate noțiunea de shared space, folosită intens și în proiectul de regenerare pentru Piața Traian. Proiectantul vrea să elimine parcările și bordurile, iar accesul va fi permis doar riveranilor. De asemenea, proiectantul vede strada 16 Decembrie limitată la o bandă de circulație pe sens pentru traficul rutier, dar și o bandă specială pentru autobuz. Rămâne de văzut unde vor încăpea acestea.

