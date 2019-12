Muzeul de Artă Timișoara și Muzeul de Artă din Novi Sad au încheiat un protocol de colaborare pentru 2021

Reprezentanții Muzeului de Artă Timișoara și ai Muzeului de Artă al Academiei (Matica Srpska) din Novi Sad Serbia au semna un protocol de cooperare, vineri 6 decembrie, în Sala baroc a Muzeului de Artă Timișoara, din Piața Unirii nr.1, dat fiind că cele două orașe vor fi capitale europene ale culturii în 2021.

De ce acest protocol? Prof. univ. dr. Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă Timișoara, a explicat: ”Ne bucurăm că Academia Veche a Serbiei cu sediul la Novi Sad are un muzeu de artă foarte important și vrea să încheie un protocol de colaborare cu Muzeul de Artă Timișoara. Noi am acceptat, am avut și o vizită a dumnealor la noi și am convenit pe ce vom face această colaborare.

Vineri 6 decembrie, am semnat documentul la Timișoara. Una dintre activități prevede organizarea împreună de expoziții de artă la Timișoara și la Novi Sad.

De ce acest protocol? Fiindcă și ei sunt capitală culturală europeană și noi în 2021.

Vom începe această colaborare din a doua jumătate a anului 2020, când vom deschide primele expoziții. Vom avea și schimburi de specialiști. Muzeul de Artă din Novi Sad este o instituție celebră, foarte cunoscută în zona sud-est europeană. Acolo se află cele mai importante arhive ale statului sârb. Toate marile personalități din secolul XIX și secolului XX sunt legate de istoria acestei instituții.

Astfel perspectiva noastră interdisciplinară s-ar potrivi, însoțind expozițiile de artă și cooperarea cu acest important muzeu și printr-o cooperare care urmează să o accepte printr-o ședință care va avea la sfârșitul acestui an de academia lor, pe tema arhivelor și a bibliotecii mari pe care o au.

Ceea ce m-a încântat este faptul că e vorba de un cerc de profesioniști de mâna întâi. Unii dintre ei cunosc fenomenul românesc din Voivodina. Noi, în muzeu, avem opere de artă făcute de artiști sârbi. Așadar putem face o dublă valorificare. În Serbia patrimoniul cultural este foarte bine respectat. Eu am lucrat în Serbia și am fost impresionat de nivelul înalt pe care îl au și de investițiile pe care statul sârb le face în aceste instituții culturale. Sperăm ca și noi să primim mai multe fonduri pentru instituțiile noastre culturale în perspectiva existenței statale și a statutului de capitală culturală europeană în 2021”.

Protocolul cuprinde următoarele activități: Schimburi de expoziții. Cercetare colecțiilor și pregătirea expozițiilor și programelor muzeului partener destinate diferitelor categorii de public. Schimburi și comunicare între experți. Vizite de studiu pentru bune-practici și familiarizarea cu practica muzeală în cadrul instituției partenere. Cercetări comune în colecții și pregătirea expozițiilor și programelor muzeale comune destinate diferitelor categorii de audiență. Promovarea valorilor comune și a parteneriatului.

Cooperarea pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul culturii în scopul accesării finanțărilor europene. Cooperarea pentru realizarea unor proiecte comune în anii 2020 și 2021, în conexiune cu evenimentele legate de Novi Sad și Timișoara Capitale Culturale Europene.

