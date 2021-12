Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 are proiect de lege pentru înființare. Inițiativa, lansată la Timișoara

Sâmbătă, la Timișoara a fost prezentat proiectul pentru înființarea Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989, unul pe care timișorenii îl așteaptă de ani de zile. Inițiativa trenează din 2012, iar acum are prilejul să devină realitate.

Inițiativa parlamentarului de Timiș Ben Oni Ardelean are acum șanse să devină realitate și va ajuta ca la Timișoara, în cazarma din Piața Libertății să și prindă viață muzeul mult dorit.

”Dorința pe care românii au avut-o, și mai ales timișorenii, de a avea un muzeu al revoluției care nu doar să le amintească ceea ce a fost, dar și să conștientizeze ceea ce înseamnă libertatea, democrația. Am venit în urmă cu mulți ani, în 2012, cu acest proiect, ca și idee, ca și concept, și am spus că tânăra generație trebuie să cunoască adevărul, libertatea. Sunt concepte fundamentale în orice fel de societate, o viață mai bună. Cred că același lucru și l-au dorit și cei care au fost gata să-și dea viața pentru o Românie mai bună. Am făcut multe demersuri și nu o să iau istoric povestea demersurilor. Din păcate, după 32 de ani de la Revoluție încă nu avem procesul acesta al Revoluției terminat și e o rușine pentru întreaga conducere pe care România a avut-o până acum. Important este că după atâta timp am reușit să obținem de la Ministerul Apărării la Ministerul Culturii această clădire, care va găzdui Muzeul Revoluției Anticomuniste din România. Dincolo de demersurile tehnice, licitația de proiectare și licitația de construcție, este nevoie de înființarea instituției muzeale. Aceasta se înființează prin lege, săptămâna ce vine vom depune proiectul de înființare a instituției muzeale. O să cer sprijinul tuturor parlamentarilor din Timișoara. Vreau să cer sprijinul tuturor parlamentarilor, indiferent de culoarea lor politică, de zona de proveniență pentru că nu e doar un muzeu pentru Timișoara. Este pentru întreaga Românie. Vreau ca acest muzeu să fie unul în care când cineva intră și observă ce s-a instalat și vede tancurile venind spre el să spună UAU. Cei care vor intra aici vor înțelege ce înseamnă opresiunea marxistă, comunistă”, a spus inițiatorul legii, Ben Oni Ardelean.

Timișoara trebuie ca în 2023 să aibă ce arăta lumii, turiștilor care vor veni pentru proiectul Capitală Europeană a Culturii, să afle despre Revoluție, a spus Alin Nica, președintele CJ Timiș.

”Timișoara nu putea și nu poate să rămână fără un locaș în cinstea celor care s-au sacrificat în acele vremuri în decembrie. Memorialul Revoluției există, dar un muzeu al Revoluției, în condiții optime, moderne, încă îl așteptăm. Mă bucur că s-au făcut pași concreți. 2023 va fi anul în care toate reflectoarele vor fi pe Timișoara. Ce moment mai bun ar fi să arătăm întregii lumi că este un oraș al libertății, că aici s-au jertfit aproape o mie de oameni, să știe toată Europa că aici a început Revoluția. Trebuie să profităm de acest moment, când în 2023 când vor veni cu prilejul acestei capitale Europene a Culturii sute de mii de turiști să le arătăm parte din istoria noastră, așa cum fac toate statele civilizate. Și timișorenii au arătat că putem fi curajoși, putem să ne luptăm pentru idealurile noastre, să credem cu tărie că putem fi liberi. Felicit această inițiativă și sper cât mai de curând să se concretizeze și investiția din spatele nostru, să înceapă lucrările. Îmi doresc ca memoria victimelor din 1989 să fie adusă în prim plan, prin manifestări și acțiuni în școală, instituții de cultură și muzee”, a spus Nica

Marilen Pirtea, deputat liberal, a subliniat că un popor care își uită istoria o va repeta.

”Acest proiect va avea o susținere totală din partea Partidului Liberal, dar și, sunt sigur, de alte partide. Se spune că un popor care își uită istoria este condamnat să o repete. Noi nu dorim să repetăm această istorie sângeroasă și de aceea vrem să o ținem cât mai mult vie în memoria noastră și a generațiilor viitoare. Momentan avem aici o memorie vie, prin acești revoluționari, dar peste ani și ani ei vor merge în locuri mai bune, generațiile viitoare trebuie să își aducă aminte. România este cea mai estică țară din vestul Europei și Timișoara este cel mai vestic oraș din cea mai estică țară din vestul Europei. Deci lumea să știe că noi suntem în vest, iar Timișoara este cea mai în vest. Această Revoluție, care a fost extrem de sângeroasă și de violentă, poate să ne facă mari în ochii lumii”, a declarat Pirtea.

O concluzie a fost trasă de unul dintre revoluționarii prezenți la lansare aproiectului de lege.

