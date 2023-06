Ne apropiem cu pași repezi de JAZZx (JAZZ, ediția a unsprezecea).

Festivalul JAZZx se apropie cu pași repezi, pregătindu-se să aducă o doză generoasă de jazz modern, fusion și soul pe scena muzicală din Timișoara. Cu un spectru divers de stiluri muzicale, acest eveniment va fi o experiență unică pentru participanți, care vor putea descoperi și aprecia diversitatea și originalitatea acestui gen muzical fascinant.

Pentru iubitorii de muzică, acest festival este o oportunitate unică de a se bucura de artiști excepționali și de a explora noi sunete și stiluri muzicale. JAZZx 2023 promite să fie un eveniment impresionant și să ofere o experiență de neuitat tuturor celor prezenți.

Program JAZZx 2023

Miercuri 28.06

Piața Libertății

20:00 – Acetobă feat. Arcuș

21:00 – Mammal Hands

22:30 – Thundercat

Joi 29.06

Piața Libertății

20:00 – Andrei Petrache Trio

21:00 – Mörk

22:30 – BEN L’Oncle Soul

Nocturnal Jams / Cazarma U

23:45 – Psihodrom

Vineri 30.06

Piața Libertății

20:00 – VanDerCris

21:00 – Tigran Hamasyan

22:30 – Shakti

Nocturnal Jams / Cazarma U

23:45- A-C Leonte & The Bash

Sâmbătă 1.07

Piața Libertății

20:00 – Luiza Zan Quintet

21:00 – The Comet is Coming

22:30 – Ezra Collective

Nocturnal Jams / Cazarma U

23:45 Soccer96

Dumincă 2.07

Piața Libertății

20:00 – Blue Noise

21:00 – Bilal

22:30 – Ibeyi

JAZZx se va desfăşura la Timişoara, în Piața Libertății, în perioada 28 iunie – 2 iulie 2023, iar accesul este gratuit.

JAZZx a adus pe scenă nume precum (în ordine cronologică): Richard Bona, Marcus Miller, şi Macy Gray, Terri Lyne Carrington / Lizz Wright, Al Jarreau, The Cat Empire, The Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley x The West Coast Get Down, Christian Scott aTunde Adjuah și Monty Alexander, Gregory Porter, The Cinematic Orchestra, Kurt Rosenwinkel, R+R=NOW, Laura Mvula, Jazzmeia Horn, Moses Boyd, Yussef Dayes, Tank & the Bangas, Bokante, Gonzalo Rubalcaba, Ibrahim Maalouf și Jazz at Lincoln Center with Wynton Marsalis, Stanley Clarke, Hiromi, Ashley Henry, o parte dintre aceștia în premieră în România.

JAZZx face parte din Programul Național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Consiliul Județean Timiș. Organizat de Muzeul Național al Banatului, produs și dezvoltat de Centrul Cultural PLAI.

