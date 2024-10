Nemulțumiri cu privire la modernizarea Pieței Mocioni / Küttl. Se vor desființa toate parcările de pe bulevardul 16 Decembrie

Străzi cu o singură bandă de circulație auto, placări cu piatră, shared space, mobilier urban nou, bandă de circulație specială pentru autobuz, copaci de înălțime medie, toate acestea sunt incluse în cel mai nou proiect de regenerare urbană gândit pentru modernizarea Pieței Mocioni / Küttl şi transformarea bulevardului 16 Decembrie 1989 în “magistrală verde”.

Cu toate acestea, mulți locuitori sunt nemulțumiți de soluțiile găsite. În prima jumătate a acestui an Primăria a organizat două dezbateri publice legate de acest proiect, iar la ele a participat și revoluționarul Corneliu Vaida, alături de alți zeci de locuitori ai zonei. Vaida se aratră nemulțumit de ideile proiectanților.

“Am constatat că proiectantul nu era din Timișoara şi habar nu avea nici de tradițiile şi obiceiurile locale, nici de date esențiale, precum media de vârstă a riveranilor sau de necesitățile acestora! O primă observație a fost faptul că desființarea sensului giratoriu din piața Mocioni /Küttl obligă pe cei care vin cu autoturismele dinspre centrul orașului şi vor sa ajungă la biserica din Küttl, să meargă taman până la sensul giratoriu Bd. 16 Decembrie 1989 – bd. Iuliu Maniu – Calea Sagului!”, a scris Vaida pe Facebook

O a doua observație nu mai puțin importantă e, că datorită “magistralei verzi”, se vor desfiinta toate parcările de pe bd. 16 Decembrie – fără a se creea noi locuri de parcare în imediata proximitate.

“Țin bine minte că la prima dezbatere, când am făcut aceasta observatie, cineva – nu spun (deocamdată!) cine, persoană importantă din administrație – a spus că vor fi locuri de parcare, undeva pe… splaiul Tudor Vladimirescu! Adica, mai ales noi pensionarii – care probabil am trăit prea mult şi avem timp destul – ar trebui să ne căram cu cârca bagajele sau cumparaturile săptămânale cam un kilometru, şi asta dacă avem norocul să găsim un loc liber de parcare. Iar despre ocuparea/blocarea unei benzi de circulație în zona Colegiului Bănățean, de autoturismele cu care părinții își duc sau recuperează copiii, cum va fi, mă întreb eu? Deci, dacă administrația asta locală e în slujba cetățenilor, eu am pretenția să ne ușureze viața – nu să ne-o îngreuneze”, a mai transmis Corneliu Vaida.

Conducerea primăriei a anunțat că a fost obținut și ultimul aviz, cel de Mediu, astfel că studiile proiectului de regenerare urbană vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

