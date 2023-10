Nemuritori versus muritori

Contraeditorial

Pamflet doar aparent distopic

Recentele propuneri ale Guvernului României privind modificarea pensiilor colosale (numite în popor ”speciale” și oficial-fățarnic – ”de serviciu”) care au fost trimise Comisiei Europene spre consultare și avizare (cf. Stiripesurse.Ro,6 5.10.2023) ne proiectează într-un viitor luminos de care numai beneficiarii direcți ai acestor pensii vor avea parte.

Cine are răbdarea să le citească şi să desluşească prin îmbârligătura tipică unui text aburitor, înţelege că o normalizare a modalității de calcul al pensiei colosale se va finaliza prin anul 2061!!! Care pensie, culmea corectitudinii și a dreptății române, nu va fi mai mare decât ultimul megasalariu net!!! Dar asta nu-i nimic pe lângă stabilirea vârstei de pensionare! Fixată în prezent la 47 de ani și 4 luni, limita minimal de maximală se mărește cu câte 4 luni în fiecare an de acum înainte. Deci, la fiecare 3 ani va crește vârsta de pensionare cu un an. Rezultă că peste 30 de ani, adică prin 2054, toți viitorii beneficiari de pensii special de colosale se vor pensiona la incredibila vârsta de 57 de ani și 4 luni!!! După 2062 se vor putea pensiona la 60 de ani, când noua modalitate de calcul a pensiei va fi, în sfârșit, finalizată și ea. La o vârstă de pensionare de 65 de ani, aidoma muritorilor de rând, nu vor ajunge niciodată, pentru că legea nu prevede așa vârstă înaintată de pensionare pentru nemuritorii colosali!

”Se sparie gândul” la asemenea enormități, așa că o ia razna spre ”viitorul de aur al țării” și ”fantazează” după cum urmează…

Peste jumătate de veac, ”cu siguranță” blândul premier peren Marcel Ciolacu cel sfătos, bucuros că nu a ”destabilizat sistemul” până în anul 2077, va propune ”Marii Adunări Naționale”, cu avizul prea ”Înaltei Curți Constituționale”, conduse tot de către autorul istoricei Proclamații de la Podul Înalt, nemuritorul întru cumul de pensii Marian Enache, remodificarea în legea pensiilor a capitolelor ”speciale”, în urma acțiunii în justiție a vajnicei luptătoare pentru pensii corecte Corina Corbu, care a sesizat la timp, încă o dată și încă o dată, că pensiile ”de serviciu” au fost recalculate greșit și stresații în muncă nedreptățiți trebuie să mai primească niște sute de miliarde. Singurul din eterna conducere uselistă a țării care va declara deschis, sincer și răspicat că este împotriva pensiilor ”speciale”, așa cum a făcut-o timp de peste 50 de ani, va fi veșnicul ministru Sorin Grindeanu.

După aceste gânduri cu privire la viitorul luminos de oligarhic al țării mele, mă întorc liniștit în prezent să pot muri liniștit, alături de toți românii de rând, fericiți că au apucat o pensie normală, adică de 10 ori mai mică decât cea special de colosală, la minunata minimă vârstă de pensionare de 65 de ani.

