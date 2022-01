Nereguli și suspiciuni cu iz penal la o școală din Lugoj

Un control efectuat, la sfârșitul anului trecut, de reprezentanții Primăriei Lugoj la Școala Gimnazială Nr. 3, privind buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, a scos la iveală mai multe nereguli. Primarul Claudiu Buciu a anunțat că au fost constatate suspiciuni de “fraudă și fals” în cazul închirierii unor spații din unitatea de învățământ și chiar dacă prejudiciul nu este mare va sesiza organele de cercetare penală. “Colegele de la audit au făcut, la sfârșitul anului trecut, un control de rutină la Școala Gimnazială Nr. 3. În afară de neregulile întâlnite și la alte școli, cu privire la cheltuirea banilor publici, în sensul în care nu se fac licitații și caiete de sarcini când se atribuie lucrările, iar recepții nu se fac corespunzător, la Școala Nr. 3 am întâlnit o situație aparte. În timpul controlului au fost găsite persoane care foloseau sala de sport a școlii, spunând că au doar un acord verbal al administratorului școlii. Legislația actuală obligă administratorii de spații de învățământ să declare dacă au contracte de închiriere cu anumiți utilizatori și să vireze încasările rezultate către bugetul primăriei. Noi am solicita Școlii Gimnaziale Nr. 3 să ne trimită contractele de închiriere ale sălii de sport și am primit o copie după un contract din 19 martie 2021, încheiat între Școala Gimnazială Nr. 3 și doamna Nistor Gabriela, care din nefericire e colega noastră, de la Serviciul de Evidența Populației, încheiat pe 12 luni, la un tarif de 30 de lei/oră. Când am primit contractul am observat că pe el e aplicată o ștampilă pe care școala a primit-o în luna august de la Inspectorat, adică ulterior încheierii contractului. Tot în luna august, Primăria Municipiului Lugoj a solicitat tuturor școlilor să comunice dacă au contracte de închiriere pentru spațiile pe care le au în administrare, iar Școala Gimnazială Nr. 3 a comunicat că nu are niciun contract de închiriere. Ulterior a mai apărut o copie după acest contract, cu o altă ștampilă, care exista la momentul încheierii lui, dar doar în copie, nu în original, și a apărut și mențiunea că s-ar fi plătit suma de 1.000 de lei, în data de 4 iulie, drept chirie. Doar că 4 iulie era duminica, iar suma nu apare în niciun registru de casă, fiind depusă la primărie abia în 21 decembrie. Nu e o sumă mare și nu e un prejudiciu foarte mare adus instituției. Ce ne deranjează este faptul că noi avem o suspiciune mare de fals aici, precum și faptul că oamenii care administrează aceste școli se ocupă de fapt de soarta copiilor. Și dacă au asemenea comportamente și încearcă să ne înșele vigilența recurgând la falsuri, vom vedea ce vor decide organele de cercetare penală, pentru că vom sesiza Poliția Municipiului Lugoj și, probabil, Parchetul. Eu cred că astfel de persoane nu au capacitatea morală, în primul rând, să se ocupe de educația copiilor, fapt pentru care nici nu am semnat contractul de management al doamnei director de acolo, Anda Ursulescu, care a câștigat concursul de director la altă unitate de învățământ, respectiv Liceul <Iulia Hasdeu>”, a declarat primarul Claudiu Buciu. Situația de la Școala Gimnazială Nr. 3 nu este singulară în învătământul lugojean. Primarul Lugojului a mai declarat că are semnale că majoritatea spațiilor închiriate din unitățile de învățământ din municipiu sunt utilizate în afara cadrelor contractuale pe care le au. “Nu avem nimic împotriva activităților educative care se desfășoară în școli. Dar avem semnale că marea majoritate a spațiilor din unitățile de învățământ sunt utilizate în afara cadrelor contractuale pe care le au. Adică au contracte încheiate pe o lună, două, sau pe 3 ore/săptămână, dar de fapt spațiile sunt utilizate 50 de ore/săptămână și, probabil, banii pe chirie ajung altundeva. În prezent analizăm situația de la Școala Gimnazială “Eftimie Murgu”, unde orele de închiriere sunt depășite de 50 de ori. Cred că s-a ajuns la un comportament la limita legii din partea directorilor școlilor. Noi avem suspiciuni foarte mari de fraudă și de fals și o să vedem ce o să decidă organele de urmărire penală”, a mai spus primarul Lugojului.

