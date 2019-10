Next a deschis primul magazin din afara Bucureștiului în ansamblul mixt Iulius Town Timișoara

Next a deschis primul magazin din afara Bucureștiului în ansamblul mixt Iulius...

Next, unul dintre cei mai mari retaileri vestimentari din Marea Britanie, a deschis joi, 24 octombrie 2019, în Iulius Mall Timișoara, parte integrată a proiectului mixt Iulius Town, un nou magazin, cu produse dedicate copiilor.

Noua locație a cunoscutului brand internațional, situată la parterul Iulius Mall Timișoara, ocupă o suprafață de aproximativ 300 mp și prezintă întreaga colecție de articole pentru copii, care include sute de produse, haine și accesorii pentru nou-născuți, fetițe și băieți, cu vârste de până la 12 ani. Produsele Next pentru copii se bucură de un mare succes, remarcându-se prin stilul, varietatea şi calitatea inconfundabilă a ţinutelor.

Inaugurarea magazinului Next din Iulius Town Timișoara marchează lansarea unui nou concept, inedit din punctul de vedere al prezentării produselor. Totodată, este un pas important în îndeplinirea unuia dintre obiectivele brandului, acela de a se extinde în orașele importante din țară. „Suntem încântați de parcursul companiei de la intrarea noastră pe piața din România și am așteptat cu interes deschiderea magazinului nostru din Iulius Town Timișoara. Investiția în acest proiect se ridică la aproximativ 350.000 de euro”, menționează Victoria Houghton, Managing Director la Next România.

Next a intrat în țara noastră în anul 2008 și este liderul pieței de retail vestimentar pentru copii din Marea Britanie. Brandul este adus în România de compania Ixy Retail, care își consolidează prezența pe piața locală prin deschiderea magazinului din Iulius Town Timișoara, primul localizat în afara Capitalei.

