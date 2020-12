Nica și Fritz au ”salvat” căldura timișorenilor

Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, 17 decembrie, alocarea sumei de 41,3 milioane de lei pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației pentru trei municipii. Cea mai câștigată este municipalitatea din București care primește 20 de milioane, Oradea primește 12,3 milioane, iar Timișoara 9 milioane.

Sumele sunt alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, ca urmare a solicitărilor formulate de autoritățile locale din cele 3 unități administrativ-teritoriale. Sumele au fost solicitate fie pentru plata subvenției, fie pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferent sezonului rece 2020-2021.

Cine a rezolvat ajutorul?

La scurt timp după ce anunțul de la guvern a devenit public, pe lângă diferiți parlamentari, liderii administrației județene și locale, Alin Nica și Dominic Fritz, au anunțat, fiecare la rândul lor, în postări separate pe Facebook, despre cum au intervenit ei pentru a se primi acest ajutor. Aveți mai jos, pozițiile celor doi.

”Guvernul României a aprobat un ajutor de 9 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară a Guvernului pentru termoficarea din municipiul Timișoara. Am purtat mai multe discuții cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării și am reușit să conving autoritățile centrale că societatea de termoficare și Primăria Timișoara sunt într-o situație limită în care au nevoie de ajutor. Sper că Primăria Timișoara are soluții pentru viitor și va lua măsurile care se impun pentru evitarea unei situații care să pună din nou sub semnul întrebării încălzirea populației”, a anunțat Alin Nica, șeful CJT

”Mă bucur că memoriile trimise la Guvern și discuțiile mele cu ministrul de finanțe, Florin Cîțu, au avut rezultate. Vom primi 9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru COLTERM. Mulțumesc Guvernului și tuturor celor care ne-au susținut în demersurile noastre în ultimele săptămâni, de la Prefectură, la Consiliul Județean și Secretarul de Stat din Ministerul Dezvoltării, Cătălin Iapă. Banii vor ajuta COLTERM să cumpere materie primă ca să putem asigura apă caldă și căldură pentru timișoreni în următoarele săptămâni. Dar asta nu înseamnă că ne culcăm pe o ureche. COLTERM are nevoie de restructurare financiară, de redresare și de eficientizare și procesul acesta a început deja. Deși administrația mea nu a creat situația critică în care a ajuns compania, avem răspunderea să ne asigurăm că timișorenii nu vor suporta, ei, consecințele. Și avem obligația să vorbim deschis despre acest elefant din cameră și să lucrăm la un plan pe termen lung care să transforme COLTERM într-o companie sănătoasă. Ne vom asigura că această situație nu se va mai repeta”, a spus și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

