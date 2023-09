Nicolae Comaromi, judecătorul care s-a pensionat după „rezolvarea” dosarului Moravita 2, reîncadrat la Judecătoria Timișoara

Judecatorul care a solutionat dosarul Moravita 2, impartind ani de inchisoare in dreapta si in stanga, preluand in motivarea sentintei aproape tot rechizitoriul procurorilor, a decis sa iasa la pensie de la Tribunalul Timis chiar a doua zi dupa ce a pronuntat sentinta. In 22 decembrie 2022, presedintele Klaus Iohannis a semnat „Decretul privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Timis a domnului Comaromi Nicolae – pensionare”.

Plecarea precipitata din sistem a fost pusa pe seama faptului ca magistratul ar fi fost presat, in „campul tactic”, sa solutioneze dosarul intr-un anumit fel, cu condamnari care nu au legatura cu probele si declaratiile martorilor, pentru a nu strica sarbatoarea numirii in functia de procuror general al Romaniei a lui Alex Florenta, fostul sef de la DIICOT Timisoara, cel care a coordonat ancheta in dosarul Moravita 2, scrie impactpress.ro.

Nicolae Comaromi, un magistrat in plin avant, nu a rezistat departe de Palatul Dicasterial decat cateva luni. In iunie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat pozitiv cererea sa de revenire in sistem, fiind „inregimentat” la Judecatoria Timisoara.

Asadar, sintetizand traseul profesional, din ultimii doi ani, al magistratului in discutie, putem sesiza ca a fost avansat de la Judecatorie la Tribunal, i s-a repartizat spre solutionare dosarul Moravita 2, s-a achitat de „misiune”, a iesit la pensie, pentru ca dupa cateva luni sa revina la Judecatoria Timisoara.

O pirueta institutionala care poate fi explicata doar de modificarile la Codul de procedura penala si revenirea SRI in zona anchetelor penale. Este de asteptat ca instanta de control, Curtea de Apel Timisoara, inainte de a pronunta verdictul definitiv, sa stabileasca daca acest dosar a fost urmarit de baietii din sistem pana in campul tactic si de ce este atat de important ca politistii de frontiera trimisi in judecata de DIICOT sa fie, musai, condamnati la inchisoare, scrie impactpress.ro.

