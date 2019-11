Nicolae Robu anunță marea epurare PNL-istă. ”Subprefectul Franţescu trebuie să plece odată cu numirea noului guvern”

Odată cu instalarea noului guvern Orban, la Palatul Administrativ e nevoie de oameni noi, la Insituţia Prefectului. Dacă problema plecării prefectului Eva Andreaş a fost deja lămurită, vineri, liderul PNL Timiş s-a exprimat şi asupra subprefectulu Cristian Franţescu. El, în principiu, e un om bun, cu care nu a avut dispute, dar nu e normal ca aceiaşi oameni să reprezinte un alt guvern, a concluzionat Nicolae Robu.

Faptul că provine de la ALDE, partid care a votat cu liberalii căderea Guvernului Dăncilă, nu contează, spune şeful PNL Timiş, e timpu ca altcineva să reprezinte în teritoriu executivul Ludovic Orban.

„Nu am nimic cu domnul Franțescu. nu am avut nicio divergență cu dânsul. Când prefectul și subprefectul reprezintă și la nivel de instituție guvernul în teritoriu, e oare normal să ții în funcție aceleași persoane care au reprezentat guvernul anterior, cu care ai fost în confruntare? domnul Franțescu a fost un om rezonabil, nu am avut niciun conflict cu dânsul. Totuşi, nu e normal să reprezinte aceleași persoane noul guvern. Ce înțeleg cetățenii din Timiș, dacă văd că la nivelul reprezentării guvernului sunt aceleași persoane care au fost și cu Guvernul Dăncilă. asta e o Românie normală?”, spune Robu.

Prefectura nu trebuie să fie una neutră, consideră Robu, care crede că se impune şi o schimbare a legislaţiei în domeniu, deşi chiar Uniunea Europeană ar fi cerut transformarea acestei funcţii, din una politică, în una de funcţionar. România e un stat independent şi care poate lua propriile decizii, crede Nicolae Robu.

„Instituția Prefectului nu trebuie să fie o instituție neutră. trebuie schimbată legea. Nu cred că cineva ne obligă la a continua pe această linie. Nu e normală, e împotriva naturii. după părerea mea, nu e normal. Totuşi, nu vreau ca PNL să săvârșească vreun abuz față de nimeni”, a mai subliniat Robu.

Comentarii

comentarii