Nicolae Robu câştigă excelent: peste 300.000 de lei i-au intrat anul trecut în conturi

Primarul Timişoarei e un om foarte bine plătit. Surpriza este că noua declaraţie de avere a primarului arată că nu e extraordinar să ocupi această funcţie, el câştigând mai bine ca şi profesor universitar. În plus e remunerat şi pentru faptul că e academician. Anul trecut el a adunat din cele trei surse nu mai puţin de 311.659 de lei. La această sumă de mai adaugă câteva mii de lei din închirierea unui apartament.

Anul 2018 nu a fost unul rău pentru primarul de Timişoara atunci când vine vorba de venituri, dar nu unul excelent când vine vorba de pus bani deoparte sau cumpărat proprietăţi. Conform declaraţiei de avere înnoite de Nicolae Robu pe site-ul primăriei, anul trecut el a adunat venituri de 311.659 de lei. Funcţia de primar i-a adus 150.048 lei, în timp ce ca şi profesor la Universitatea Politehnica Timişoara a adunat din salarii 151.651 lei, deci mai. În calitate de membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România a primit 9.960 de lei.

Declaraţia de avere din acest an nu s-a schimbat la capitolul imobile deţinute şi autoturisme. Robu are două apartamente, ambele în coproprietate cu soţia Florica, unul de 94 metri pătraţi, cumpărat în 1991, respectiv unul de 84 de metri pătraţi, cumpărat în 2004. în ceea ce priveşte mobilitatea, primarul Timişoarei are doar maşină de serviciu de lux, vorbim de celebrul Mercedes cu şofer. În declaraţia de avere Robu înscrie un Cielo din 2003, un Renault Laguna 2 din 2001 şi un Renault Latitude, din 2013, toate second hand, așa cum îi place să spună.

