Nicolae Robu, criză de nervi în fața președintelui PNL Ludovic Orban

Liberalii timişeni mocnesc împotriva USR-iştilor din Timişoara, lăsând să se înţeleagă că “salvatorii” ar cam vrea să pună mâna pe iniţiativa #fără penali în funcţii publice, când, în realitate, aceasta este o iniţiativă cetăţenească, iar USR-iştii doar s-au raliat şi adună semnături în stradă. Dar profită să-şi facă şi ei puţină campanie de a fi cunoscuţi. În plus, susţin liberalii, PNL a luat mai de mult faţa salvatorilor, întrucât are depus un proiect #fără penali în funcţii publice, cu mult înaintea acestei campanii.

Deputatul PNL de Timiş, Pavel Popescu, a ţinut să precizeze: “Fac o corectare: Toată lumea are impresia că acea iniţiativă legislativă aparţine USR. Este de fapt o iniţiativă cetăţenească pe care USR o promovează. Pe aceeaşi temă, PNL are deja o iniţiativă în parlament”. Mai multe decât atât, parlamentarul s-a plâns, în prezenţa preşedintelui PNL, Ludovic Orban, prezent vineri la Timişoara, că USR-iştii care adună semnături în stradă, nici nu prea agreează liberalii care s-ar apropia de zonă, având deja o experienţă neplăcută cu ortacii de opoziţie.

Ludovic Orban a explicat că “PNL are proiect de lege iniţit la Parlament prin care să nu se permită persoanelor care au condamnări (în perioada restricţiilor drepturilor civile) să ocupe vreo funcţie publică – nici pentru preşedinte, nici funcţia de preşedinte, nici de parlamentar. Avem un proiect de lege depus al parlament”.

De asemenea, a subliniat Orban, PNL este singurul partid care a internalizat în Statutul partidului un cod de integritate extrem de clar, care nu permite ca oameni care au probleme cu legea să poată candida din partea PNL. “Au mai făcut şi alţii astfel de coduri, numai că nu le-au aplicat, spre deosebire de noi. Vasile Blaga urma să fie candidat pentru parlament în Timiş, dar nu a mai candidat în momentul în care a început urmărirea penală împotriva sa; eu m-am retras din cursa pentru Primăria Capitalei la începutul urmăririi penale şi nu am mai candidat la Parlament. La fel, Dan Motreanu. Noi am aplicat acest cod la lideri de frunte ai PNL, pentru a da semnalul foarte clar că noi respectăm în practică criteriul de integritate, pentru că noi credem în el. Pentru că oamenii care ajung în funcţii trebuie să fie cinstiţi, integri, dedicaţi interesului public”, a mai spus Ludovic Orban.

Legat strict de “războiul USR – Robu”, liderul PNL a explicat că a avut o discuţie cu Nicolae Robu, care i-a explicat că a existat o autorizare pentru 9 puncte în care s-a permis culegerea de semnături şi că semnăturile se strângeau într-un punct pentru care nu exista autorizare. “Bunăvoinţa primarului pentru această campanie a fost vizibilă prin acordarea unui număr suficient de puncte de colectare a semnăturilor. (…). Sper să trecem mai departe. Am avut o discuţie şi cu dl Dan Barna şi i-am comunicat şi lui dă Nicolae Robu este unul dintre cei mai serioşi promotori ai integrităţii în funcţia publică şi nu poate fi nicidecum un om care să pună beţe în roate unei astfel de campanii”, a spus Orban.

Primarul a sărit ca ars în momentul în care un ziarist i-a spus că USR-iştii au afirmat că ar avea o înregistrare video din ziua cu pricina, în care edilul Robu s-ar fi exprimat că ceea ce fac ei prin strângerea de semnături este o prostie şi a negat o asemenea afirmaţie.

“Am spus eu aşa ceva? Nu-i adevărat! Să-mi arătaţi înregistrarea! (…). Eu sunt susţinător, am lansat un sondaj pe facebook, am spus foarte limpede că susţin dintotdeauna asta, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă pun alături de nişte oameni care tocmai încalcă legea spunând că ei promovează şi luptă pentru egalitate. Am cu totul alte principii decât aceşti oameni. Ei sunt mai presus de lege; eu nu sunt mai presus de lege”, a spus Nicolae Robu.

A intervenit lămuritor preşedintele PNL, Ludovic Orban, care a încercat să lase impresia că totul este în deplină armonie la nivel central, între PNL şi USR şi că adevăratul adversar al ambelor formaţiuni este PSD: “Noi avem o relaţie de colaborare cu USR. Cele mai multe demersuri le-am efectuat în bună înţelegere, faţă de toate temele importante ne-am consultat, chiar dacă uneori poziţiile noastre au diferit. În cele mai multe colaborăm şi facem opoziţie cât se poate de organizată.

Adversarul principal al PNL este PSD, adversarul secundar este PSD-ul mai mic, “încropeala” condusă de Călin Popescu Tăriceanu. Ca atare, oricine susţine proiectele noastre de opoziţie, este partenerul nostru”.

