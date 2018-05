Nicolae Robu “demască” USR: “Nu ar fi intrat în parlament fără sprijinul PNL. Nu mă raliez unor asemenea indivizi

Nicolae Robu afirmă public: ”Cele mai multe critici, calomnii şi acuze la adresa PNL au venit de la USR Timiş”

După ce USR-iştii “au agasat” timişorenii în centrul Timişoarei cu strângerea de semnături pentru campania “#fără penali în funcţii publice”, într-un loc unde nu sunt permise astfel de acţiuni, după cu susține primarul Nicolae Robu. USR-iştii i-au sărit la gât edilului, iar primarul i-a făcut un fel de disidenți sovietici ai anilor ’50. Edilul enervat de comportamentul salvatorilor “dă din casă” despre cum au ajuns în parlament aceştia, dar şi despre faptul că nu se raliază unor asemenea oameni, indiferent despre ce iniţiativă ar avea. Drept urmare, Nicolae Robu a lansat propriul sondaj pe aceeaşi temă a penalilor la guvernare, pe pagina sa de facebook şi este convins că va aduna mai multe semnături decât se străduieşte USR Timiş să obţină.

“Eu nu pot agrea genul acesta de comportament. (…). Ar fi vai şi amar de România dacă salvarea României ar veni de la oameni cu asemenea mentalitate şi conduită. Din fericire există alte variante care vor avea de grijă României, aşa cum în lungul istoriei sale au existat în permanenţă. PNL, cu toate minusurile sale, cu toate erorile care apar în timp, nu se poate compara cu o asemenea forţă politică. Intrarea în parlament cu ajutorul PNL, cerşind să poată intra în parlament, ceea ce am dezvăluit recent. Este demn de intrat în analele politicii ca unui partid (PNL, n.r.) să i se spună: ‘vedeţi că trebuie să ajutaţi un alt partid ca e la limită să intre în parlament sau nu. (…). Se fac studii sociologice şi au ajuns la concluzia că doar dacă ei vă atacă pe voi şi voi nu ripostaţi, mai câştigă atâta cât le lipseşte să intre în parlament. Drept urmare, data viitoare când veţi fi atacaţi, voi să nu ripostaţi’. Noi, liberalii, brătienii de neînţeles cum, am spus bine (…), dacă aşa trebuie, am stat pe pioneză.

Consecinţa a fost că într-adevăr, nu ştiu dacă urmare a acestei înţelegeri, USR a intrat în parlament, dar au continuat să ne atace, să fie total lipsiţi de fair-play, vorbind despre unitatea Dreptei. Despre ce unitate a Dreptei vorbim, când sunt cei mai mari adversari ai PNL. La adresa PNL, cele mai multe critici, cele mai multe calomnii, critici şi acuze au venit de la USR, care numai contuită de dreapta nu are. Paradoxul este că are un electorat elevat de dreapta”, a detaliat Nicolae Robu.

Edilul spune că înţelege electoratul care a ales USR, pe tinerii cu profesii serioase şi de succes care au fost dezamăgiţi de prestaţia celorlalte partide deja consacrate şi au dat un cec în alb noii formaţiuni, USR. Robu face distincţia între acest electorat elevat al USR şi cei care i-au umplut pagina de facebook cu cuvinte pe care nu ştia că fiinţele umane le pot emite “cuvinte grobiene care – am căutat şi am aflat pe facebook – le aparţineau membrilor lor de partid din ţară”.

“Nimeni nu ştia cine sunt oamenii care dau viaţă acestei structuri, USR (…). În afară de acel Nicuşor Dan de la Bucureşti, nimeni nu ştia niciun nume. Dacă mergi pe stradă şi acum şi faci un sondaj, nici 1% din populaţie nu ştie să-ţi dea un nume de USR-ist. (…). Cred că cei mai mulţi votanţi s-au lămurit că nu ai de-a face cu oameni serioşi care să facă o politică în jurul unor valori. Care sunt valorile lor? Nişte clişee şi atât. Este descalificant pentru cineva să spună că luptă pentru legalitate, încălcând el însuşi legea în contextul acelei lupte. (…). Nu mă raliez unor asemenea indivizi. Eu am lansat pe facebook mesajul foarte clar în care am spus foarte clar că eu sunt de acord să nu aibă acces penalii în funcţii publice. Militez pentru asta, dar nu mă puneţi pe mine cot la cot cu astfel de indivizi. Eu voi strânge mai multe semnături decât ei (USR, n.r.) pentru #fără penali în funcţii publice”, a conchis Nicolae Robu.

