Nicolae Robu descoperă timișoreni inventivi, la Topolovățu Mare

A trebuit să meargă la Topolovățu Mare ca să descopere timișoreni inventivi. Este vorba despre președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, care a participat vineri seara la Zilele Comunei Topolovăţu Mare, unde a fost îmbiat cu un produs gastro care aşteaptă omologarea de la OSIM: îngheţată în kurtos colac.

“TIMIȘORENI INVENTIVI!

Aseară, am fost la Topolovățu Mare, de Zilele Comunei. Oamenii locului – oameni harnici, binecunoscuți ca atare – m-au primit cu multă căldură. Le-am transmis salutul meu, am stat de vorbă, am servit diverse bunătăți culinare. Ei, printre acestea, și o înghețată în kurtos colac! “Deliciu”, ce mai! Comercianții – timișoreni, cei din poză – mi-au explicat că ideea le aparține și sunt cu ea în procedură de înregistrare la OSIM. Felicitări și mult succes!”, spune Nicolae Robu pe pagina sa de facebook.

