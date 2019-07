Nicolae Robu, despre noua faţadă a clădirii Filarmonicii Banatul: “Am gândit exact ca şi cei de la Monumente!”

Lucrările de modernizare şi extindere a clădirii Filarmonicii Banatul din Timişoara s-au izbit din faşă (din nou) de cei de la Monumente, care nu agreează noile “aripi” laterale din sticlă ataşate vechii clădiri

“Vom obţine, sper, avizele necesare pentru a da drumul lucrării de reabilitare a sediului filarmonicii, interior şi exterior şi grădina de vară, cu transformări importante pentru mai bună funcţionalizare.

“Avem nevoie de avizul final de la Monumente. Eu nu am discutat (cu cei de la Monumente, n.r.). Părerea mea din start faţă de proiect cam corespundea, după cum am fost informat de aparatul de specialitate din primărie, cu părerea celor de la Monumente. La părţile laterale nu îmi plăcea cum s-a gândit o anumită dezvoltare. Eu aş fi agreat acea parte de sticlă de la intrare, pentru că aduce un plus de funcţionalitate considerabil. Am fost informat că cei de la Monumente au avut anumite reţineri şi faţă de partea de sticlă din mijloc, dar asta nu au respins-o. În schimb, la părţile laterale (din sticlă, n.r.) au fost categoric împotrivă, dar categoric, împotrivă am fost şi ei când am văzut proiectul, fără să ştiu poziţia lor. Am gândit cam la fel”, a detaliat primarul Nicolae Robu.

Edilul a adăugat că în lumea largă a văzut totuşi şi astfel de extinderi de sticlă la monumente vechi, care au sporit funcţionalitatea, fără a afecta arhitectura.

Primarul a mai precizat că grădina de vară din curtea cinematografului Capitol nu va fi complet acoperită, ci va exista un sistem retractabil al acoperişului, care să poată proteja spectatorii şi pe timp nefavorabil, dar în principiu va rămâne descoperită.

Nicolae Robu a menţionat că “la Cinema Timiş se lucrează la transformarea sălii de spectacol în una multifuncţională, se vor face în continuare şi proiecţii de filme, va fi mărită scena actuală. La celelalte cinematografe lucrările sunt în diverse stadii. Vrem să avem cât mai multe centre culturale în Timişoara, nu doar în zona ultracentrală, ci şi în cartiere, prin punerea în valoare a fostelor cinematografe, în Circumvalaţiunii (Cinema Dacia), fostul Cinema Arta a fost alocat Teatrului de Stat German (…), cinema Victoria şi celelalte sunt în atenţia primăriei”.

